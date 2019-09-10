Tokyo, unica opzione è versare acqua Fukushima in mare

Tokyo, unica opzione è versare acqua Fukushima in mare

Tokyo, unica opzione è versare acqua Fukushima in mare

Redazione Web

10 settembre 2019, ore 17:00

Questa l'opinione del ministro dell'Ambiente giapponese, l'acqua radioattiva verrebbe rilasciata nell'Oceano Pacifico

Il ministro giapponese dell'Ambiente Yoshiaki Harada ha detto che per la Tepco l'unica opzione disponibile per smaltire l'acqua radioattiva trattata nella centrale nucleare di Fukushima n.1 è quella di rilasciarla nell'Oceano Pacifico. Lo riferiscono i media giapponesi. "Non abbiamo altra opzione che liberarla e diluirla", ha aggiunto Harada in una conferenza stampa precisando di parlare a titolo personale ma che della questione se ne occuperà il governo.

Argomenti

acqua
fukushima
giappone
radioattiva

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Bergamo, scontro tra un'auto e un furgone in Tangenziale. Tre i morti

    Bergamo, scontro tra un'auto e un furgone in Tangenziale. Tre i morti

  • Serie A, Juventus-Torino 0-0, Parma-Milan 2-2, Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0

    Serie A, Juventus-Torino 0-0, Parma-Milan 2-2, Como-Cagliari 0-0, Lecce-Verona 0-0

  • Musetti alle Finals di Torino, è già record per l'Italia, oltre a lui, il numero uno al mondo Sinner

    Musetti alle Finals di Torino, è già record per l'Italia, oltre a lui, il numero uno al mondo Sinner

  • Trento, medico agli arresti domiciliari per circoncisioni illegali su 40 bambini in ambulatorio

    Trento, medico agli arresti domiciliari per circoncisioni illegali su 40 bambini in ambulatorio

  • Napoli, la denuncia in caserma. "Se non mi arrestate uccido mia moglie"

    Napoli, la denuncia in caserma. "Se non mi arrestate uccido mia moglie"

  • Bresh in concerto a Genova con lo speciale appuntamento "Mare Nostrum", in programma il 1° luglio 2026

    Bresh in concerto a Genova con lo speciale appuntamento "Mare Nostrum", in programma il 1° luglio 2026

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Senz'anima” di IRAMA, “Bandaids” di Katy Perry e “Superstar” di Paola Iezzi

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Senz'anima” di IRAMA, “Bandaids” di Katy Perry e “Superstar” di Paola Iezzi

  • Madonne in stile manga, firmate dall'autore della mascotte del Giubileo 'Luce'

    Madonne in stile manga, firmate dall'autore della mascotte del Giubileo 'Luce'

  • X Factor 2025. Ritorno (in musica e moda style) agli anni Novanta per il terzo Live Show

    X Factor 2025. Ritorno (in musica e moda style) agli anni Novanta per il terzo Live Show

  • Europa League. Rangers ko e la Roma riparte. Solo un pari a reti inviolate per il Bologna. Perde in Conference la Fiorentina

    Europa League. Rangers ko e la Roma riparte. Solo un pari a reti inviolate per il Bologna. Perde in Conference la Fiorentina

Louvre: gigantesca caccia ai ladri che hanno rubato i gioielli della corona di Francia

Louvre: gigantesca caccia ai ladri che hanno rubato i gioielli della corona di Francia

Il museo oggi resta chiuso, mentre il governo esamina le misure di sicurezza che sono state violate con facilità, i ladri hanno agito in meno di quattro minuti

La bufera su Andrea, Harry appoggia la linea dura del padre, re Carlo

La bufera su Andrea, Harry appoggia la linea dura del padre, re Carlo

Secondo i Media britannici, il principe cadetto ribelle è stato consultato per la decisione di prende le distanze dal fratello di Carlo III

Europa. Arriva la patente a 17 anni, a condizione di guidare al fianco di un conducente esperto fino alla maggiore età

Europa. Arriva la patente a 17 anni, a condizione di guidare al fianco di un conducente esperto fino alla maggiore età

Poi esami più severi, limiti di validità e la stretta sulle patenti ritirate in uno Stato membro. Obiettivo migliorare la sicurezza e ridurre il numero di vittime della strada in Europa