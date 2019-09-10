Tokyo, unica opzione è versare acqua Fukushima in mare

Questa l'opinione del ministro dell'Ambiente giapponese, l'acqua radioattiva verrebbe rilasciata nell'Oceano Pacifico

Il ministro giapponese dell'Ambiente Yoshiaki Harada ha detto che per la Tepco l'unica opzione disponibile per smaltire l'acqua radioattiva trattata nella centrale nucleare di Fukushima n.1 è quella di rilasciarla nell'Oceano Pacifico. Lo riferiscono i media giapponesi. "Non abbiamo altra opzione che liberarla e diluirla", ha aggiunto Harada in una conferenza stampa precisando di parlare a titolo personale ma che della questione se ne occuperà il governo.

Argomenti

acqua fukushima giappone radioattiva

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti