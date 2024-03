Torna la serie a, oggi si giocano tre big match Champions, il clou Lazio-Juventus, in campo anche Milan, Atalanta e Napoli, lunedì l’Inter

L’atmosfera pasquale dovrebbe rasserenare gli animi dopo le turbolenze legate ai veleni della querelle Acerbi-Juan Jesus che ha investito la serie A con inevitabili polemiche sul flagello del razzismo che tutti, sulla carta, si propongono di debellare. Oggi torna la serie A, con i primi cinque incontri: Napoli-Atalanta, Genoa-Frosinone, Torino-Monza, Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan. L'Inter, che è sempre più vicina allo scudetto della seconda stella giocherà invece lunedì, una partita sulla carta file, contro l'Empoli, che lotta per la salvezza. Tutti a disposizione per Inzaghi, tranne Sommer. Ma i nerazzurri scenderanno in campo solo lunedì.





Le partite di oggi

Oggi, sabato 30 marzo, si giocano diverse partite di serie A che interessano la zona Champions. Si parte dalla sfida tra Napoli e Atalanta. Quella del Maradona in cui Francesco Calzona è chiamato da re la svolta all’annata del Napoli. Qualche segno di ripresa si è visto da quando l’allenatore ha preso in mano le redini della squadra. Ma l’avversario non è dei più facili, infatti il destino dei partenopei si scontra con quell’Atalanta che al momento contende il quarto posto alla sorpresa Bologna. In più i bergamaschi hanno dalla loro anche il recupero della partita con la Fiorentina (per il malore e poi la morte di Joe Barone, ad della viola) Se Gian Piero Gasperini farà risultato a Napoli e nel recupero con i gigliati avranno poi un calendario abbastanza favorevole. Tra i partenopei Kvara partirà dalla panchina. Gasp dovrà fare a meno di De Ketelaere e resta il dubbio di Koopmeiners.





Lazio-Juventus

Altro big match di questa giornata di serie A è Lazio-Juventus con Igor Tudor che raccolta l'eredità di Sarri cerca il rilancio della squadra. Entrambe arrivano da un periodo opaco: hanno conquistato sei punti in cinque gare. La Juventus rilancia Kean con Chiesa, ritrova Rabiot ma fa a meno di Vlahovic. Nella Lazio Tudor dovrebbe dare fiducia a Luis Alberto, Zaccagni e Immobile.





Fiorentina-Milan

È il posticipo del sabato, alle 20.45 a Firenze va in scena la prima partita dopo la scomparsa del dg Barone, e la Fiorentina affronta il Milan che cerca di rafforzare il secondo posto. Stefano Pioli punta su Pulisic e Leao ed ha problemi tra i centrali di difesa mentre Vincenzo Italiano, si affida ad Arthur in regia e Nico Gonzalez. Quella di Italiano è un’avventura a terminare, a fine stagione ha comunicato alla società che se ne andrà.





Le altre partite di oggi

Per il turno di Pasqua di serie A oggi si giocano anche Genoa-Frosinone, Torino-Monza. Nel Frosinone di Eusebio Di Francesco, che ha preso un punto in sette partite, recuperano dopo lungo tempo capitan Mazzitelli, gara difficile in casa del tranquillo Genoa di Retegui e Gudmundsson. Infine si gioca una sfida sulla carta equilibrata tra il Torino di Zapata e il Monza di Colpani: Una sorta di spareggio per cercare di agganciare la corsa europea.