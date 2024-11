Tornati a casa gli sposini scomparsi, indagine in corso sul perché siano spariti: ecco cosa sappiamo Photo Credit: facebook

I due, originari di Frattamaggiore, erano scomparsi martedì 29 ottobre, risiedono a Cesa, in provincia di Caserta, dove si sono sposati il 25 ottobre. Martedì, hanno affidato i bambini ai nonni e si sono allontanati a piedi. Da quel momento, più nulla, Pietro aveva spento il cellulare verso le 17, mentre Maria lo aveva lasciato a casa . L'ultimo contatto una telefonata di Maria ai parenti per chiederle di prendere il figlio a calcetto . Dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari, sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione di Frattamaggiore. Dopo che oggi i due coniugi hanno fatto rientro nella loro abitazione di Cesa, ora i carabinieri stanno approfondendo le circostanze della scomparsa coordinati dalla Procura di Napoli Nord.

Sono rientrati a casa Maria Zaccaria e Pietro Montanino . A darne notizia è la trasmissione di Raitre, 'Chi l'ha visto?' sul suo profilo Facebook. I neo-sposi di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, ma residenti a Cesa in provincia di Caserta erano scomparsi nel nulla martedì 29 ottobre.

Comunità e social in allarme

"Sto bene, mio marito non mi ha fatto nulla", così Maria Zaccaria che lavora per un'impresa di pulizie ha dichiarato subito dopo essere tornata a casa del suocero, insieme a Pietro Montanino, di professione vigilante, suo marito, con cui era scomparsa da martedì. "Sono circolate notizie false sui social, mio marito non è violento", ha continuato, rispondendo così a chi, sul web, aveva temuto che si potesse trattare dell'ennesima, drammatica, vicenda di violenza di genere, e che la scomparsa della coppia potesse essere legata a qualcosa di ben più tragico.



Conseguenze penali per l'allontanamento

I due però ora rischiano una denuncia per procurato allarme. Mentre il sindaco di Cesa, Enzo Guida, lo stesso che li aveva sposati il 25 ottobre e che poi aveva lanciato un appello dopo la loro sparizione, ha allertato i servizi sociali per capire se ci siano eventuali responsabilità, in merito alla custodia dei figli.