Travis Scott ha parlato della strage di Astroworld a due anni dai fatti: durante il suo concerto morirono 10 persone, centinaia rimasero ferite

Travis Scott ha parlato, per la prima volta dal 2021, della tragedia di Astroworld, quando durante un suo concerto a Houston, in Texas, la calca sottopalco risultò fatale per 10 spettatori, mentre alcune centinaia di persone rimasero ferite. “Ci penso di continuo”, ha rivelato il rapper in un’intervista per GQ.





TRAVIS SCOTT: "QUEI FAN ERANO LA MIA FAMIGLIA"

5 novembre 2021. Travis Scott sale sul palco dell’Astroworld, il festival da lui organizzato a Houston. Il concerto inizia alle 21 e per mezz’ora lo spettacolo procede senza intoppi. Mezz’ora dopo i soccorritori iniziano a ricevere le prime chiamate, il rapper non si ferma e continua il concerto per altri 40 minuti. “Stop the show”, urlano dalla platea. Se al momento Scott stesse capendo quanto accadeva a pochi metri da lui o se gli auricolari gli impedissero di sentire l’allarme che il pubblico stava tentando di lanciargli è stato chiarito da un rapporto della polizia, che nel luglio scorso ha scagionato l’artista da ogni responsabilità: Scott era inconsapevole di quanto stava accadendo, e anzi, il faldone di 1266 pagine sottolinea come il rapper abbia cercato di coadiuvare dal palco le operazioni dei soccorritori. “Ero totalmente sconvolto”, ha rivelato la voce di “Sicko Mode” a GQ: “Quei fan erano la mia famiglia. Voglio tutto il bene possibile ai miei fan. Mi dispiace per loro e per i loro cari”.