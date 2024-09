Triplice omicidio a Paderno Dugnano, morti padre, madre e figlio. A dare l'allarme il fratello più grande

Siamo a Paderno Dugnano, nella periferia nord di Milano, dove questa notte un giovane di 17 anni ha chiamato il 112 per segnalare la presenza in casa dei corpi senza vita della madre, del padre e del fratello piccolo. Le vittime sono un uomo di 51 anni, una donna di 48 e il figlio piccolo di 12, sui quali corpi sono state trovate ferite da arma da taglio. Il secondo figlio, il diciassettenne che ha dato l’allarme, si trova in questo momento con gli inquirenti per ricostruire quanto accaduto e avrebbe spiegato ai militari di aver ucciso lui il padre dopo che questi aveva a sua volta colpito la mamma e il fratello, le cui urla lo avevano svegliato nel cuore della notte. Gli investigatori stanno ora valutando il suo racconto per ricostruire la dinamica del triplice omicidio, anche considerando che il ragazzo non presenterebbe segni di colluttazione. In casa è stato trovato un coltello compatibile con le ferite.





La dinamica da ricostruire

Non è ancora chiaro che cosa sia successo di preciso nell'appartamento. Gli investigatori dovranno ora ricostruire la dinamica dei fatti e valutare il racconto del ragazzo. Sono in corso i rilievi della Polizia scientifica all'interno dell'abitazione, una villetta monofamiliare in via Anzio. I vicini non hanno riferito di aver sentito dei rumori. Per il momento sembra essere stata esclusa l'ipotesi per cui la mattanza si sarebbe consumata durante una rapina. Nell'abitazione non sarebbero infatti stati trovati segni di scasso.