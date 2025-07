Trump revoca linee guida sui bagni per studenti transgender

Le norme erano state introdotte da Obama

L'Amministrazione Trump ha cancellato le linee guida definite da Barack Obama sull'uso dei bagni in scuole e università da parte degli studenti transgender. Le norme varate dai dipartimenti della giustizia e dell'istruzione, che hanno chiesto alla Corte suprema di ignorare i regolamenti precedenti e scritto alle scuole per notificare tale revoca, consentivano agli studenti di scegliere bagni e spogliatoi in modo coerente alla loro identità sessuale. La decisione è stata presa dopo un duro scontro all’interno dell’amministrazione Trump.

