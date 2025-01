Uccise la moglie e la figlia di lei: i giudici, non merita ergastolo, per movente umanamente comprensibile Photo Credit: agenziafotogramma.it

Le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Modena nei confronti di Salvatore Montefusco, condannato a 30 anni e non all'ergastolo, per aver ucciso la moglie e la figlia di lei, sono destinate a far discutere. Il 13 giugno del 2022, Montefusco assassinò a fucilate la moglie Gabriela Trandafir, 47 anni, e la figlia della donna, Renata, 22enne, a Cavazzona di Castelfranco Emilia.

Motivazioni umanamente comprensibili

Trent'anni e non l'ergastolo chiesto dalla Procura anche in ragione "della comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l'autore a commettere il fatto reato". Per la Corte di assise di Modena, le attenuanti generiche vanno considerate equivalenti rispetto alle aggravanti per Salvatore Montefusco, imputato per aver ucciso moglie e figlia di lei il 13 giugno 2022: "Arrivato incensurato a 70 anni, non avrebbe mai perpetrato delitti di così rilevante gravità se non spinto dalle nefaste dinamiche familiari che si erano col tempo innescate", si legge nella sentenza.