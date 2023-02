Ucraina, ancora attacchi mentre si preparano nuove sanzioni ad un anno dall'inizio della guerra

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

Continua l’offensiva russa in Ucraina, con attacchi su molte regioni, dal Donetsk e Lugansk, da Zaporizhzhia e Kherson, dove nella notte è stata colpita anche la rete ferroviaria. Nelle ultime 24 ore sono state quattro le persone uccise e tre quelle ferite. Questa mattina nel mirino la zona di Kharkiv e in particolare la città di Kupiansk, dove sono state attaccate abitazioni civili e sono divampati incendi, anche se non si sono registrate vittime. Sul fronte opposto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha fatto sapere che la Russia non prevede una nuova mobilitazione parziale per inviare uomini in Ucraina. Quella lanciata lo scorso autunno ha permesso di arruolare altre 300mila persone.





KULEBA, NUOVE SANZIONI IL 24 FEBBRAIO

Intanto da Kiev il Ministro degli Esteri Dymtro Kuleba ha affermato che nuove sanzioni contro la Russia saranno annunciate da diversi Paesi il prossimo 24 febbraio, giorno in cui ricorre il primo anniversario dell'inizio del conflitto.ha aggiunto Kuleba, perché ha detto,





AMBASCIATA USA, LASCIARE IMMEDIATAMENTE LA RUSSIA

L'ambasciata americana in Russia ha esortato i cittadini statunitensi a lasciare "" il Paese e ha invitato i cittadini all’estero a non recarsi in Russia, viste quelle che ha definito le conseguenze imprevedibili dell’invasione. Citati in particolare il ". Menzionato anche il rischio terrorismo.