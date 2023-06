Ucraina: avanza l’esercito di Kiev, liberati 7 villaggi occupati dai russi

L'esercito ucraino sta avanzando sul fronte nonostante la potente resistenza delle truppe russe, in particolare nel sud del Paese. Negli ultimi dieci giorni, riferisce la Difesa di Kiev, le forze ucraine hanno riconquistato terreno nella zona di Bakhmut, nel Donbass. La controffensiva in corso ha già permesso di liberare 7 villaggi prima occupati dai russi e di ripristinare nel complesso il controllo su 100 km quadrati, ha sottolineato il portavoce dello stato maggiore ucraino. Ancora vittime tra i civili. Tre persone sono decedute e altre sette sono rimaste ferite negli attacchi russi, nelle ultime 24 ore. Intanto, è stata trovata un'altra vittima delle inondazioni provocate dal crollo della diga Nova Kakhovka. Il numero totale dei morti sale così a 28.





Stoltenberg e la minaccia nucleare

“Domani i ministri della Difesa si riuniranno nel gruppo Nato per la pianificazione nucleare, per assicurare che la nostra deterrenza nucleare rimanga sicura ed efficace, in un mondo più pericoloso". Così il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, oggi a Bruxelles, ricordando che negli ultimi mesi Mosca ha sospeso la partecipazione al Trattato New Start e ha deciso di schierare armi nucleari in Bielorussia. Il numero uno della Nato ha ribadito che l’addestramento degli ucraini per gli F16 è già cominciato. Più vicina l’eventuale consegna di aerei a Kiev. "Accolgo con favore la decisione di diversi alleati della Nato di fornire un addestramento per i piloti da combattimento: è importante e ci consentirà, in una fase successiva, di prendere decisioni per la consegna di jet di quarta generazione come, ad esempio, gli F-16. Quando verranno prese le decisioni è troppo presto per dirlo, ma il fatto che l'addestramento sia iniziato ci dà la possibilità di decidere di consegnare gli aerei e i piloti saranno pronti a pilotarli", ha concluso Stoltenberg





Messaggio di Zelensky, fermeremo il nemico

"È solo attraverso la forza di tutto il nostro popolo che possiamo fermare il nemico. E sicuramente fermeremo la Russia. Scacceremo il nemico dalla nostra terra e con la libertà dell'Ucraina onoreremo la memoria di tutti coloro che hanno dato la loro vita per il Paese e di tutti i nostri eroi del passato che ugualmente hanno sognato la libertà degli ucraini". Così oggi, in un messaggio postato sui social, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.