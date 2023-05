Ucraina, iniziato il ritiro della brigata Wagner da Bakhmut. Per Prigozhin si rischia la rivoluzione

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

Ad annunciare il ritiro da Bakhmut, da mesi centro dei combattimenti più duri della guerra in Ucraina, è stato il capo e fondatore della brigata Wagner, Yevgeny Prigozhin. Lo ha scritto su Telegram, allegando un video in cui saluta i militari a volto coperto. Secondo Prigozhin la Russia, con il suo "sforzo bellico balbettante" rischia una rivoluzione come nel 1917, visto che ci sono già migliaia di soldati e di parenti degli uccisi che sarebbero pronti a ribellarsi. Le dichiarazioni, in un'intervista al blogger filo-russo Konstantin Dolgov, che poche ore dopo la pubblicazione dell'articolo è stato licenziato dal progetto di propaganda, Telega Online.

SABOTAGGI IN RUSSIA

E sembra crescere in Russia il fronte anti- Putin: a Sochi sono comparsi manifesti con il simbolo del movimento anti governativo responsabile delle incursioni nella regione di Belgorod: laha annunciato che i "al gruppo. E il Paese in queste ore è stato preso di mira da un gruppo di sabotatori ucraini che, prima di essere arrestati, sono riusciti a far saltare in aria una torre trasmittente della centrale nucleare di Leningrado. Nella notte invece nuove esplosioni hanno colpito Kiev e altri quattrodell'Ucraina, con l'allarme antiaereo scattato in diverse regioni.

ARMI IN BIELORUSSIA E CACCIA IN GIAPPONE

Intanto il ministro della Difesa russo Shoigu ha dichiarato che armi nucleari russe non strategiche sono in fase di dispiegamento in Bielorussia.ha detto il ministro, come riporta Interfax, specificando che il controllo su queste armi resta a Mosca. Nelle stesse ore, due caccia russi sono stati intercettati al largo delle coste giapponesi, lungo l'Oceano Pacifico e il Mar del Giappone. In risposta, Tokyo ha fatto decollare i jet da combattimento, come spiegato dallo Stato Maggiore nipponico in un comunicato.