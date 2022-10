Usa, ci saranno conseguenze se Mosca dovesse usare "bomba sporca". Resta alta la tensione tra Mosca e Washington

"Non c'è pace senza giustizia e la giustizia in questo caso è la sovranità dell'Ucraina. Qui si tratta di proteggere la libertà di un popolo che non può essere conculcata con la violenza". A dirlo è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Una linea che sarebbe stata discussa anche nella telefonata di congratulazioni di Joe Biden alla neopremier Giorgia Meloni, in cui i due leader "hanno sottolineato la forte relazione tra Stati Uniti e Italia, e hanno espresso la loro prontezza a lavorare insieme nell'alleanza transatlantica per affrontare le sfide comuni", come riporta la Casa Bianca. Al centro della conversazione anche l’impegno a continuare a fornire assistenza all'Ucraina e a chiedere conto alla Russia delle sue responsabilità nell'aggressione ai danni del Paese.

USA, MOSCA PREPARA UNA "BOMBA SPORCA"

E proprio in queste ore dagli Stati Uniti sono arrivati i sistemi missilistici terra - aria NASAMS. Dagli americani arriva anche un altolà: se Mosca dovesse usare una" o altre armi nucleari ci saranno conseguenze ha detto Pat Ryder, portavoce del Pentagono. Un’accusa che la Russia respinge al mittente. Secondo Dmitry Peskov sarebbe Kiev a preparare quello che definisce “”: secondo il portavoce del Cremino infatti l'Ucraina vorrebbe far esplodere una bomba sporca per poi incolpare Mosca. Non si è fatta attendere la replica della Nato. Secondo il Segretario Generale, Jens Stoltenberg, "ha detto.

"TRUPPE USA IN ROMANIA SONO UN PERICOLO PER MOSCA" Ma Peskov si è rivolto, direttamente, anche agli americani. "Lo schieramento da parte degli Usa della 101/a divisione aerotrasportata in Romania, annunciata nei giorni scorsi - sostiene Peskov, come cita l'agenzia russa Tass - aumenta i pericoli per la Russia e non porta ad un rafforzamento della stabilità". Intanto il presidente russo Vladimir Putin è tornato a parlare di un alto rischio di guerra mondiale: "Il potenziale di conflitto nel mondo nel suo insieme, così come a livello regionale, rimane molto alto. Stanno emergendo nuovi rischi e sfide per la sicurezza collettiva principalmente a causa di un forte aggravamento del confronto geopolitico globale". Queste le parole in una riunione del Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali dei paesi della Csi, come riporta ancora Tass.