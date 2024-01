Ucraina, precipita aereo militare russo, Mosca: "A bordo 65 prigionieri di guerra ucraini"

Un aereo russo da trasporto militare è precipitato nella regione russa di Belgorod, area confinante con l'Ucraina. A bordo del mezzo - fa sapere Mosca - viaggiavano 65 prigionieri di guerra ucraini che dovevano essere liberati nell'ambito di uno scambio, 6 membri dell'equipaggio e 3 "accompagnatori". Kiev, che rivendica l'abbattimento del velivolo, sostiene che "l'aereo trasportava missili verso basi da dove i russi spesso attaccano Kharkiv e la regione". Intanto il Pentagono prevede che quest'anno l'Ucraina riceverà i primi caccia F-16. In programma anche "l'addestramento dei piloti, le piattaforme, la formazione dei tecnici, le infrastrutture, i pezzi di ricambio e le munizioni".

Papa Francesco ai politici: "Vi imploro, ponete fine alle guerre"

Nuovo appello di Papa Francesco questa mattina per la pace perché "la guerra stessa, ha detto, è una negazione dell'umanità. Non stanchiamoci di pregare per la pace, perché cessino i conflitti, perché si arrestino le armi e si soccorrano le popolazioni stremate. Penso al Medioriente, alla Palestina, Israele, penso alle notizie inquietanti che provengono dalla martoriata Ucraina, soprattutto per i bombardamenti che colpiscono luoghi frequentati da civili, seminando morte, distruzioni, sofferenza. Prego per le vittime e per i loro cari e imploro tutti, specialmente chi ha responsabilità politica, a custodire la vita umana mettendo fine alle guerre". "Non dimentichiamo: la guerra è sempre una sconfitta, sempre. Vincono solo i fabbricatori di armi".