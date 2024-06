Ucraina: proseguono raid russi su ovest del Paese, Biden e Macron pronti a un passo ulteriore verso Kiev

Una pioggia di missili russi è arrivata nella notte sull’ovest dell’Ucraina un incendio è scoppiato in un impianto industriale nell’oblast di Kiev, ieri durante le celebrazioni degli ottanta anni dello sbarco in Normandia delle forze anglo-americane, il D-Day, Volodymyr Zelensky è stato accolto con un’ovazione e ha incassato la promessa da parte del presidente francese Emmanuel Macron della fornitura dei caccia da combattimento Mirage e dell’invio di istruttori francesi per i soldati ucraini. Anche l’americano Biden sottolinea il sostegno a Kiev che ha detto può usare armi statunitensi contro la Russia ma senza colpire Mosca. Pronta la replica del Cremlino, "Risponderemo lo stesso".

La posizione italiana

Dall’Italia, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito che le armi fornite all’Ucraina non saranno usate sul territorio russo e che non saranno inviati soldati da Roma a Kiev. Anche il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha sottolineato le posizioni italiane: "Una terza guerra mondiale? Vade retro! Dobbiamo tenere più lontano possibile l'ipotesi una guerra mondiale, dobbiamo tutti lavorare per la pace. In Medio Oriente, cosa che noi stiamo facendo, perché l'Italia è fortemente impegnata su quel fianco, così come siamo fortemente impegnati per la pace alla frontiera orientale": queste le sue parole nel corso della trasmissione Agorà su Rai3 . "Lottare per la pace non significa però abbandonare l'Ucraina - ha spiegato - Anzi, se si arriva ad una situazione di stallo, quindi anche con un'Ucraina più forte che resiste all'avanzata russa, si può costringere Putin a sedersi al tavolo della Pace".