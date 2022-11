Ucraina: soldati di Kiev prendono il controllo di Kherson, esultano i cittadini

Kherson è stata liberata dall’occupazione russa, i cittadini hanno accolto con entusiasmo i soldati di Kiev. Il nostro esercito è entrato in città, ha confermato il ministero della Difesa ucraino. Adesso si temono provocazioni, dopo la ritirata delle truppe del Cremlino sulla riva sinistra del fiume Dnipro, che Mosca ha definito un ridispiegamento e non una umiliazione. Alcuni militari russi, in abiti civili, sarebbero rimasti a Kherson, notizia avvalorata dalle dichiarazioni di molti residenti. C'è tanto lavoro da fare per lo sminamento e lo sgombero della città, ha riferito un funzionario di Kiev, mentre nella piazza principale del capoluogo sventola da questa mattina la bandiera dell’Ucraina. Kherson resta territorio russo, è stato ribadito dal portavoce presidenziale, Dmytri Peskov, il quale ha sottolineato che la guerra in corso in Ucraina potrà finire, anche attraverso negoziati di pace, solo quando la Federazione russa avrà raggiunto i suoi obiettivi. Da Mosca, inoltre, il portavoce del ministero della Difesa ha precisato che sono trentamila i soldati che, dopo la ritirata da Kherson, si sono trasferiti sulla sponda sinistra del fiume Dnipro.





Zelensky, Putin non vuole fermare il conflitto

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha detto di non credere alla prospettiva di negoziati di pace con la Russia, nel corso di un'intervista rilasciata alla rete americana Cnn. "Solo il Cremlino, solo una persona che guida la Russia, non è stanco di questa guerra. Lui può essere stanco della vita a causa della sua età, ma sicuramente non è stanco della guerra. Quando la Russia vorrà davvero la pace, la ascolteremo e ci incontreremo sicuramente". Così si è espresso il leader di Kiev, sottolineando che le dichiarazioni russe in merito a possibili colloqui di pace rimangono solo parole.





Putin diserta il G20 in Indonesia

Si è appreso questa mattina che Vladimir Putin non parteciperà al vertice del G20 di Bali, che si aprirà tra quattro giorni in Indonesia. E’ necessaria la presenza del presidente in Russia, è stato spiegato dal portavoce del Cremlino. "Putin non prenderà parte al summit neanche in videoconferenza, la decisione di non andare è collegata al suo calendario d'impegni”, ha dichiarato Dmytri Peskov.





