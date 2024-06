Ultimo diventa papà, come si chiamerà il figlio?

Ieri sera l'annuncio ufficiale sul palco dello stadio Olimpico di Roma, dove Ultimo ha totalizzato tre sold out consecutivi. Una scena emozionante che ha commosso tutti, non solo i 60 mila spettatori e fan del cantautore presenti in loco (il video lo trovate sulla pagina Instagram e Tik Tok di RTL 102.5). A poche ore di distanza è già totonome. Come si chiamerà il primo figlio di Ultimo e di Jacqueline Luna Di Giacomo, classe 2000, figlia della famosa showgirl Heather Parisi e di Giovanni Di Giacomo, noto ortopedico? Partiamo dai fatti.

Dopo il concerto, Ultimo ha postato sui suoi social media il video del toccante momento, accompagnato da un cuore celeste e una 'E.' puntata. Due dettagli interpretati da molti come indizi del fatto che si tratterà di un maschietto e che il nome inizierà con la vocale E. Enea, Eros (come il suo amico e mito Ramazzotti), Emanuele, quale tra questi suona meglio insieme al cognome Moriconi? A parte le battute, non resta che unirsi al coro di congratulazioni alla giovane coppia, in attesa che siano i diretti interessati ad annunciare sesso e nome del loro primogenito. Tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe anche Edoardo, il nome di un grande amico di Ultimo venuto a mancare troppo presto.

Il tour di Ultimo continua





Ricordiamo che Ultimo chiuderà il tour 2024 il 28 giugno a Messina e il 6 luglio a Padova. L'artista tornerà live anche nel 2025: Lignano Sabbiadoro (29 giugno - Stadio Teghil); Ancona (2 luglio - Stadio del Conero); Milano (5 luglio - Stadio San Siro); Roma (10 luglio - Stadio Olimpico); Messina (18 luglio - Stadio San Filippo); Bari (23 luglio -Stadio San Nicola).