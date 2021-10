Ultimo, il nuovo singolo Niente in uscita domani annuncia il suo primo progetto discografico autoprodotto

Niente è il nuovo singolo di Ultimo, in uscita domani. Il brano anticipa Solo, l’album in uscita il 22 ottobre. La canzone racconta la fine di una lunga storia d’amore, è una valvola di sfogo con cui il cantautore esprime tutta la sua rabbia e le sue emozioni. “Un sentimento che si affievolisce fino a svanire. Un flusso di pensieri che culmina con la frase “Io sono le mie canzoni”, così il cantante ha presentato il pezzo.

“CON LA NUOVA CANZONE VOLEVO COMUNICARE RABBIA”

“Ho dormito poco, come ogni volta che deve uscire una mia canzone. In particolare con questo album, dove le canzoni le ho scritte scavando parecchio dentro me. Fa uno strano effetto sapere che finalmente ascolterete quello per cui lavoro da 2 anni e che ogni mattina, camminando, ho ascoltato da solo in cuffia”. Lo si legge sulle storie Instagram dell’artista, che in una diretta social ha fornito ulteriori dettagli sul singolo: “Niente è molto importante dal punto di vista del sound. Mi riporta alla rabbia, volevo comunicare rabbia. L’ho scritto all’inizio e racconta l’apatia che ho provato. Durante il primo periodo del 2020 sono tornato da Los Angeles. Sono stato in un periodo in cui non provavo sensazioni, volevo raccontare la rabbia e l’angoscia che sentivo”. Countdown attivato dunque per la mezzanotte, quando Niente sarà ufficialmente disponibile.