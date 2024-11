Un anno senza Giulia Cecchettin: il post della sorella Elena, sono sempre qui per te

Giulia Cecchettin è diventata suo malgrado un simbolo. Da vittima di un delitto per molti versi assurdo, la studentessa 22enne in ingegneria biomedica di Vigonovo, in provincia di Venezia, continua a rappresentare, a un anno dalla sua morte, un modello di resistenza femminile, a vivere, come più volte ha sottolineato il papà Gino Cecchettin, nell’affetto di decine di persone che non hanno lasciato che il suo nome si perdesse tra quelli delle troppe vittime di femminicidio in Italia.





Il ricordo di Elena Cecchettin

La sorella ha scelto un'immagine di un tempo felice per ricordarla, lei e Giulia bambine e un messaggio whatsapp: "Tranqui, sono sempre qui per te". Anche il papà di Giulia, Gino Cecchettin che ha raccontato, ieri sera, a Che Tempo Che Fa, le tante iniziative previste per ricordare la morte di sua figlia, ha sottolineato come il denominatore comune sia la volontà di portare avanti la tenerezza e la gioia di vivere della figlia: "Io ho cercato di portare il bello di Giulia - ha spiegato - il suo modo di vedere la vita, amava vivere, era buona e altruista. E su questa linea vorremo continuare". Gino Cecchettin ha spiegato che un progetto molto importante della Fondazione intitolata a Giulia, che sarà presentata tra una settimana esatta alla Camera, sarà dedicato alla formazione: un'ora di educazione all'affettività nelle scuole.