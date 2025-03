Ancora un grande spavento, scossa di magnitudo 3.9 nell’area dei Campi Flegrei

Una nuova scossa di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 13.32 alla profondità di quasi 3 chilometri, abbastanza superficiale, per questo è stata percepita distintamente dalla gente scesa in strada. Epicentro la Solfatara, a Pozzuoli, uno dei crateri del vulcano dei Campi Flegrei. Il terremoto è stato avvertito anche a Napoli. Il sisma è tornato a seminare paura dopo le scosse dei giorni scorsi, la più forte quella di magnitudo 4.4 del 13 marzo e quella della serata di ieri di 3.5. Nuovi controlli, in particolare nelle scuole, sono in corso dopo i danni già riscontrati che hanno portato all’ evacuazione di decine di famiglie, 40 sono state fatte sgomberare in particolare da un edificio situato a Bacoli, dove si stanno allestendo altre due aree di attesa per la popolazione. Diversi cittadini hanno trovato autonomamente una sistemazione e questo significa che c'è un tessuto di solidarietà, ha dichiarato il prefetto della città partenopea Michele di Bari.





Parla il sindaco di Bacoli

"Una scossa pesante, si balla", ha commentato il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, dopo la scossa di magnitudo 3.9. "E' in corso il monitoraggio delle scuole e sono in allestimento altre due aree di attesa, una nel centro di Bacoli all'area mercatale e l'altra nel campo di calcio a Cuma, che si aggiungono al centro accoglienza già predisposto dove stanotte hanno dormito nove persone e che è stato aperto anche per i cittadini di Monte di Procida", ha dichiarato il primo cittadino nel comune campano.





Informazioni per la popolazione

"La macchina della Protezione Civile è attiva e operativa sul territorio di Pozzuoli per garantire supporto e assistenza alla popolazione", ha scritto sui social il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. "Questa notte al Palatrincone di Monterusciello 27 nostri concittadini hanno scelto di dormire assistiti dai nostri volontari. Il Centro Operativo Comunale è riunito e la sede della Protezione civile a Monterusciello è pienamente operativa. Le aree di attesa attivate e servite da navette restano quelle sul Lungomare Pertini, Largo del Ricordo, Parco Urbano Via Vecchia delle Vigne e Agnano Pisciarelli in Via Paolella", si legge nel post diffuso nelle scorse ore. Per eventuali segnalazioni si possono contattare i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale 081/18894400 e 081/8551891.