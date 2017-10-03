"Un'esperienza incredibile", spedizione trova oltre 150 orsi polari

La storia è raccontata dagli uomini della spedizione di "Heritage Expeditions" che, sul loro blog, affermano che "è successo qualcosa di incredibile". Durante la navigazione sotto costa della Wrangel Island, si sono infatti trovati davanti ad oltre 150 esemplari di orsi polari di ogni sesso, età e dimensione, radunati per nutrirsi da una carcassa di balena. E' un numero significativo, dato che nel mondo ad oggi esistono soltanto 26.000 esemplari di orso bianco.