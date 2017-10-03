"Un'esperienza incredibile", spedizione trova oltre 150 orsi polari

03 ottobre 2017, ore 09:13
Si erano radunati a causa di una carcassa di balena
La storia è raccontata dagli uomini della spedizione di "Heritage Expeditions" che, sul loro blog, affermano che "è successo qualcosa di incredibile". Durante la navigazione sotto costa della Wrangel Island, si sono infatti trovati davanti ad oltre 150 esemplari di orsi polari di ogni sesso, età e dimensione, radunati per nutrirsi da una carcassa di balena. E' un numero significativo, dato che nel mondo ad oggi esistono soltanto 26.000 esemplari di orso bianco.
