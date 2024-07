Una canzone per i viaggiatori green: ecco "Connessioni", presentata in un flashmob all'Aeroporto di Fiumicino

Si chiama "Connessioni" e parla di viaggi sostenibili. È la canzone della band emergente bresciana Barkee Bay, pensata per accompagnare i passeggeri nel corso delle loro vacanze, lanciando un messaggio per l'ambiente. È stata presentata oggi al Terminal 3 dell'Aeroporto di Roma Fiumicino, da sempre attento a questi temi, come Mundys, la società che lo gestisce insieme ad altri 4 scali internazionali. E che per l'occasione ha organizzato un grande Flash Mob(ility) che ha regalato un momento di festa alle persone in partenza.





IL FLASHMOB

I tre artisti – particolarmente attivi sul tema del cambiamento climatico - sono stati scelti proprio per realizzare una colonna sonora che accompagnasse le persone in transito nelle infrastrutture di Mundys, riflettendone i valori cardine: semplificare la vita quotidiana, soddisfare il bisogno di spostarsi in maniera pulita, integrata e smart, rendendo l'esperienza di viaggio unica. Il flashmob ha visto la partecipazione di 10 allievi ballerini dell’Accademia Artisti di Roma, che si sono esibiti indossando delle t-shirt con i loghi del Gruppo. Un'iniziativa molto partecipata quella nell'Aeroporto di Fiumicino, che ospita una media di 160mila passeggeri al giorno. E che crescono sempre di più: basti pensare che il traffico di viaggiatori è aumentato del 20% rispetto allo stesso periodo del 2023, diretto verso le principali mete estive, dalla Spagna alla Grecia.





THE LINE

Passeggeri che sono al centro dell'attenzione di Mundys e che proprio a loro ha dedicato anche il progetto: un reportage fotografico realizzato da Enrica Panà, che attraverso gli scatti ai volti di 75 persone in movimento, ha colto e raccontato le storie di vite provenienti dalle aree più disparate del mondo, dall'Europa all'America Latina. Ad unirle, un unico denominatore: le infrastrutture Mundys.