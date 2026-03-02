Una donna di 54 anni accusata dell'omicidio del marito, il fatto a Nocera Inferiore, è stata arrestata

Una donna di 54 anni accusata dell'omicidio del marito, il fatto a Nocera Inferiore, è stata arrestata

Una donna di 54 anni accusata dell'omicidio del marito, il fatto a Nocera Inferiore, è stata arrestata

Gabriele Manzo

02 marzo 2026, ore 18:30

La donna aveva chiamato il 118, denunciando un malore del marito, trovato morto in bagno, ma l'uomo recava i segni di una coltellata al costato


La violenza domestica non è coniugata solo al femminile. E’ raro che la vittima sia un uomo, ma accade. Francesco Vitolo, 60enne , originario di Pagani, è stato trovato morto nella notte tra sabato e domenica nel bagno della sua casa a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano. Nel giro di 48 ore i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno risolto il caso, arrestando la moglie 54enne, che aveva a lanciato l’allarme contattando il 118 riferendo che il marito era stato colto da un improvviso malore. All’arrivo dei sanitari, però, è emersa una situazione diversa, con la presenza di una ferita al costato, procurata apparentemente da un arma da taglio.

La moglie accusata

I carabinieri hanno fermato la moglie dell'uomo. Secondo quanto ricostruiscono gli inquirenti, la donna avrebbe ucciso il marito con un'arma da taglio al costato.‘E stata accompagnata nella casa circondariale di Salerno-Fuorni. Su di lei il provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Nocera Inferiore che ipotizza il reato di omicidio. A occuparsi dell’inchiesta sono i Carabinieri di Nocera Inferiore, che hanno effettuato rilievi all’interno dell’abitazione e ascoltando le persone più vicine alla vittima per ricostruire i movimenti e gli ultimi contatti dell’uomo, al fine anche di capire il movente.


Argomenti

marito
moglie
Nocera

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Mogol in volo con la moglie con l'elisoccorso dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma,"vigili splendidi"

    Mogol in volo con la moglie con l'elisoccorso dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma,"vigili splendidi"

  • Arrestato in Spagna il figlio dell'ex banchiere ucraino precipitato nel vuoto a Milano in via Nerino

    Arrestato in Spagna il figlio dell'ex banchiere ucraino precipitato nel vuoto a Milano in via Nerino

  • L'inchiesta su Cinturrino, trasferiti i quattro agenti che erano con l'assistente capo quando fu ucciso Mansuori

    L'inchiesta su Cinturrino, trasferiti i quattro agenti che erano con l'assistente capo quando fu ucciso Mansuori

  • Il ghiaccio secco, il contenitore di vecchia generazione, i malintesi in sala operatoria, questa la catena che ha condannato Domenico

    Il ghiaccio secco, il contenitore di vecchia generazione, i malintesi in sala operatoria, questa la catena che ha condannato Domenico

  • Coin di Termini: atteso l'interrogatorio della cassiera, secondo gli indagati avrebbe fatto tutto lei

    Coin di Termini: atteso l'interrogatorio della cassiera, secondo gli indagati avrebbe fatto tutto lei

  • Deliveroo: dopo Glovo lo stesso scenario, paghe sotto la soglia di povertà, rapporti di lavoro non corretti

    Deliveroo: dopo Glovo lo stesso scenario, paghe sotto la soglia di povertà, rapporti di lavoro non corretti

  • Stazione Termini, 21 appartenenti alle forze dell'ordine coinvolti in furto aggravato alla Coin

    Stazione Termini, 21 appartenenti alle forze dell'ordine coinvolti in furto aggravato alla Coin

  • Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, condannato a 12 anni

    Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, condannato a 12 anni

  • Villa Pamphili: madre e figlia morte strangolate, questo l'esito degli accertamenti medici

    Villa Pamphili: madre e figlia morte strangolate, questo l'esito degli accertamenti medici

  • La giustizia non è uguale per Totti, così Ilary Blasy dopo l'archiviazione del procedimento per abbandono di minori

    La giustizia non è uguale per Totti, così Ilary Blasy dopo l'archiviazione del procedimento per abbandono di minori

Atti dolosi, ritardi di oltre due ore sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze

Atti dolosi, ritardi di oltre due ore sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze

Abbiamo aumentato i controlli per stanare questi delinquenti, ha commentato il ministro Salvini

Morto a cinque mesi in provincia di Torino: la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo

Morto a cinque mesi in provincia di Torino: la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo

La madre del bimbo ha dichiarato che il figlio le era scivolato dalle braccia mentre era sulle scale di casa. Disposta l'autopsia. Il cuore espiantato per una donazione

Speranze finite per il 25 enne italiano, disperso da giorni nelle montagne di Saint Moritz in Svizzera: è stato trovato morto

Speranze finite per il 25 enne italiano, disperso da giorni nelle montagne di Saint Moritz in Svizzera: è stato trovato morto

Luciano Capasso, originario di Qualiano in provincia di Napoli, lavorava in Svizzera, era uscito per un'escursione a quota 2700 metri, sarebbe stato sorpreso da una bufera di neve