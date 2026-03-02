Una donna di 54 anni accusata dell'omicidio del marito, il fatto a Nocera Inferiore, è stata arrestata





La violenza domestica non è coniugata solo al femminile. E’ raro che la vittima sia un uomo, ma accade. Francesco Vitolo, 60enne , originario di Pagani, è stato trovato morto nella notte tra sabato e domenica nel bagno della sua casa a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano. Nel giro di 48 ore i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno risolto il caso, arrestando la moglie 54enne, che aveva a lanciato l’allarme contattando il 118 riferendo che il marito era stato colto da un improvviso malore. All’arrivo dei sanitari, però, è emersa una situazione diversa, con la presenza di una ferita al costato, procurata apparentemente da un arma da taglio.



