Una donna di 54 anni accusata dell'omicidio del marito, il fatto a Nocera Inferiore, è stata arrestata

02 marzo 2026, ore 18:30
La donna aveva chiamato il 118, denunciando un malore del marito, trovato morto in bagno, ma l'uomo recava i segni di una coltellata al costato
La moglie accusata
I carabinieri hanno fermato la moglie dell'uomo. Secondo quanto ricostruiscono gli inquirenti, la donna avrebbe ucciso il marito con un'arma da taglio al costato.‘E stata accompagnata nella casa circondariale di Salerno-Fuorni. Su di lei il provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Nocera Inferiore che ipotizza il reato di omicidio. A occuparsi dell’inchiesta sono i Carabinieri di Nocera Inferiore, che hanno effettuato rilievi all’interno dell’abitazione e ascoltando le persone più vicine alla vittima per ricostruire i movimenti e gli ultimi contatti dell’uomo, al fine anche di capire il movente.
