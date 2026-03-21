Doppia tragedia sulle strade: tre giovani morti tra Roma e Milano in due incidenti nella notte

Doppia tragedia sulle strade: tre giovani morti tra Roma e Milano in due incidenti nella notte

Doppia tragedia sulle strade: tre giovani morti tra Roma e Milano in due incidenti nella notte Photo Credit: ANSA/ ANDREA FASANI

Tommaso Angelini

21 marzo 2026, ore 10:52

Schianti a Roma e Milano: muore un 17enne su microcar e due giovani in moto. Feriti un passeggero e un tassista, indagini in corso sulla dinamica

Due distinti incidenti, avvenuti a poche ore di distanza in città diverse, riportano l’attenzione sull’emergenza sicurezza stradale. A Roma, lungo via Cristoforo Colombo, un giovane di appena 17 anni ha perso la vita nella notte mentre era alla guida di una microcar. Lo schianto si è verificato intorno alle due, sulla carreggiata centrale in direzione Ostia, all’altezza del chilometro 12. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato con un’auto guidata da un uomo di 53 anni.

L'INCIDENTE A ROMA TRA UN'AUTO E UNA MICROCAR

L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Per il minorenne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Un altro ragazzo che viaggiava con lui è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Anche il conducente dell’altra vettura ha riportato lesioni ed è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti, inclusi i test previsti dalla normativa. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro per consentire le verifiche tecniche utili a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Con questa tragedia sale ulteriormente il numero delle vittime della strada nella Capitale dall’inizio dell’anno.

A MILANO UNA MOTO HA COLPITO UN TAXI IN UN FRONTALE

Poche ore più tardi, un altro grave incidente si è verificato a Milano, dove hanno perso la vita due giovani di 20 e 23 anni. I due viaggiavano a bordo di una moto che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe scontrata con un taxi all’incrocio tra viale Campania e corso XXII Marzo. L’impatto ha causato il ribaltamento dell’auto e non ha lasciato scampo ai due ragazzi in sella alla motocicletta. Anche in questo caso, i soccorsi sono stati immediati: personale sanitario, vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti per gestire l’emergenza e avviare i rilievi. Il conducente del taxi, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in condizioni non gravi. Secondo le prime informazioni, la moto avrebbe attraversato l’incrocio con il semaforo rosso, andando a colpire lateralmente il taxi. Saranno comunque gli accertamenti delle autorità a stabilire con precisione responsabilità e dinamica.

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