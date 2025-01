Usa, incendi a Los Angeles: dichiarato lo stato di emergenza. Oltre 30 mila gli sfollati

Fiamme che lambiscono edifici e ville, colonne di fumo nero, strade intasate da macchine abbandonate e cittadini in fuga tra cenere e violente raffiche di vento. Queste le immagini che arrivano da Pacific Palisades, un'area molto ricca che si affaccia sull'Oceano a ovest di Los Angeles, che da ore è avvolta dalle fiamme.





INCENDI A LOS ANGELES, LO STATO DI EMERGENZA

Sono più di 30.000 le persone evacuate dal quartiere residenziale di Pacific Palisades e da alcune zone di Malibu e Santa Monica. Secondo la polizia locale, a partire da martedì sera i residenti che vivono a nord di San Vicente Boulevard sono soggetti a un ordine di evacuazione immediata. Sempre martedì sera, è scoppiato anche un incendio nell'area di Eaton Canyon ad Altadena, a nord di Pasadena, che ha bruciato diverse strutture, espandendosi rapidamente fino a oltre 400 acri. Si stima che l'incendio nel quartiere costiero abbia bruciato più di 2900 acri, con l'incendio iniziale concentrato nel quartiere Palisades Highlands. I residenti hanno lasciato centinaia di auto lungo Palisades Drive e sono andati a piedi fino a Sunset Boulevard. Il sindaco Eugene Levy ha detto al LA Times: "Il fumo sembrava piuttosto nero e intenso sopra Temescal Canyon. Non riuscivo a vedere fiamme ma il fumo era molto scuro." I terreni del Getty Villa Museum, dove si trova anche un'area museale che vanta più di 44.000 opere di arte antica, hanno subito alcuni ingenti danni. "Alcuni alberi e vegetazione sul posto sono bruciati, ma il personale e la collezione sono al sicuro", ha affermato il Getty in una nota stampa. L'attore James Woods, anche lui tra coloro che sono stati evacuati, ha condiviso le foto dell'incendio sul suo account X. Ha scritto di essere al sicuro, ma che le case nella sua strada erano tra le tante che erano andate a fuoco. L' amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha offerto risorse federali e approvato aiuti di emergenza per sostenere le aree colpite. "Vengo informato frequentemente sugli incendi nella zona. Io e il mio team siamo in contatto con i funzionari statali e locali e abbiamo offerto tutta l'assistenza federale necessaria per contenere i terribili incendi nelle Pacific Palisades" ha dichiarato Biden in un comunicato. Nel frattempo, la città di Los Angeles ha consigliato ai residenti di "prepararsi a una potenziale evacuazione per incendio boschivo raccogliendo provviste e beni di prima necessità".



INCENDI A LOS ANGELES, ANCHE IL CINEMA SI FERMA

Una serie di anteprime cinematografiche nell'area di Los Angeles sono state cancellate a causa degli incendi devastanti nella California meridionale. Amazon MGM Studios e Universal Studios hanno cancellato le anteprime previste per il martedì sera di "Unstoppable" e "Wolf Man". Nel frattempo, Paramount e Max hanno annullato le proiezioni del mercoledì di "Better Man" e della serie "The Pitt".

"A causa delle condizioni pericolose che stanno colpendo Los Angeles, stiamo annullando la première di domani di 'Better Man'", ha affermato un portavoce della Paramount in una dichiarazione. "I nostri pensieri sono rivolti a coloro che sono stati colpiti dai devastanti incendi causati da queste condizioni e incoraggiamo tutti a stare al sicuro e a seguire le linee guida e gli ordini delle autorità locali e delle agenzie governative".

HBO e Max hanno rilasciato una dichiarazione simile: "Per eccesso di cautela dovuto all'incendio in corso di Palisades e ai continui avvisi di vento fino a domani, stiamo annullando l'evento di anteprima di mercoledì per 'The Pitt'. La sicurezza e il benessere dei nostri partecipanti, del personale e della comunità sono la nostra massima priorità. Siamo grati ai primi soccorritori che lavorano coraggiosamente per proteggere la nostra comunità e i nostri pensieri sono con le persone colpite. Restate al sicuro!"