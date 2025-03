USA: Trump e i problemi con uova e sneaker

Nel corso della campagna elettorale, Donald Trump aveva promesso interventi veloci ed efficaci per risolvere in poco tempo i problemi lamentati dagli americani. Uno su tutti: il costo troppo alto dei prodotti alimentari. Il presidente degli Stati Uniti si era scagliato duramente contro le scelte dell’amministrazione Biden, colpevole - a suo dire - di non essere intervenuta per calmierare i prezzi dei beni di prima necessità. A un mese dall’insediamento ufficiale alla Casa Bianca, tuttavia, il tycoon non è riuscito nell’impresa e un prodotto su tutti lo sta mettendo in difficoltà: le uova, rincarate come mai prima. Nel frattempo, i dazi imposti a Cina, Messico e al Sud-Est asiatico stanno mettendo in difficoltà gli approvvigionamenti di scarpe da ginnastica nel Paese.





Le uova

Anche chi non è mai stato negli Stati Uniti può facilmente immaginare quanto le uova siano importanti nell’economia americana. Poiché elemento base di molti piatti tipici – in primis le colazioni salate – il prodotto è molto diffuso e l’impennata dei prezzi degli ultimi anni ha creato non pochi malumori. Tali aumenti dipendono da una grave epidemia di influenza aviaria che, dal 2022 a oggi, ha ucciso oltre 160 milioni di galline negli Usa. Un problema che l’amministrazione Biden non è riuscito a gestire, anche perché oggettivamente difficile da contenere.

Nel corso dei mesi, proprio le uova sono diventate simbolo dei rincari relativi al carrello della spesa: il pacco che ne contiene una dozzina è passato da 1,47 dollari (nel gennaio del 2021) a 4,95 dollari (lo scorso mese): +237%. La Casa Bianca, dunque, sta cercando di attrezzarsi per proporre soluzioni che possano portare risultati efficaci a stretto giro, limitando il possibile calo di consensi del presidente. La via identificata, al momento, comprenderebbe un piano da un miliardo di dollari per aumentare l’importazione dei pacchi da dodici uova (e garantire scorte a sufficienza nei supermercati americani). Il Paese da cui gli Usa li acquisterebbero – ironia della sorte – sarebbe proprio il Canada (verso il quale Trump minaccia da settimane pesanti dazi).