Valanga sopra Trasquera, in Piemonte: tre morti, travolti dalla neve, a duemila metri di quota, due i feriti

Le due persone che sono state trasportate in ospedale dopo la valanga, avvenuta nella zona di Punta Valgrande, sono illese ma sotto choc, avendo assistito all'incidente. Sono loro, secondo quanto riferito, ad aver allertato i soccorsi.

Tre i morti sepolti dalla valanga

La valanga si è staccata lungo il crinale est di Punta Valgrande, cima di 2850 metri delle Alpi Lepontine, nel territorio di Trasquera nella provincia di Verbano- Cusio-Ossola, in Piemonte. L'area è al confine con la Svizzera. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni testimoni che, secondo quanto riferito, hanno assistito al distacco di neve. Non è al momento chiaro se facessero parte dello stesso gruppo delle vittime. E ci si chiede se erano saliti con le ciaspole, o erano lì per i fuoripista. Il sindaco di Trasquera ha spiegato che non ci sono alternative: a quella quota, si può salire con le ciaspole o con l'elicottero.