Vaticano: Papa Francesco ha intenzione di affacciarsi, domani, dal Policlinico Gemelli per salutare e benedire i fedeli

IL PAPA AI PELLEGRINI DI NAPOLI, HO SENTITO IL VOSTRO SOSTEGNO

Prima che la sala stampa vaticana diffondesse la notizia dell'intenzione di Papa Francesco di affacciarsi, domani, dalla finestra del Policlinico Gemelli era giunto il messaggio del Pontefice ai pellegrini di Napoli e di altre diocesi riuniti in Piazza San Pietro. "In questi giorni ho sentito tanto il sostegno di questa vostra vicinanza, soprattutto attraverso le preghiere con cui mi avete accompagnato. Perciò, anche se non posso essere fisicamente presente in mezzo a voi, vi esprimo la mia grande gioia nel sapervi uniti a me e tra di voi nel Signore Gesù, come Chiesa. Vi benedico e prego per voi. E vi raccomando: anche voi continuate a pregare per me. Grazie" ha scritto papa Francesco nel messaggio preparato in occasione del Pellegrinaggio giubilare dell'Arcidiocesi di Napoli e di altre Diocesi, pronunciato stamane dal cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, nel corso della messa in Vaticano.