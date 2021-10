Vaticano, tre Guardie svizzere no-vax lasciano il servizio. Altre tre sospese fino a completamento del ciclo vaccinale

La loro missione è proteggere il Papa, le reclute delle Guardie svizzere pontificie lo giurano prima di entrare nel Corpo dell’esercito più piccolo e antico del mondo. Avevano giurato di servire fedelmente il Papa offrendo, se necessario, la loro vita, ma non avevano previsto di dover fare il vaccino contro il Covid, anche le 3 guardie svizzere no-vax che hanno rinunciato al loro servizio in Vaticano. In tutto, le Guardie ancora senza vaccino, diventato dal 1 ottobre obbligatorio per il corpo di guardia che è a stretto contatto con il Papa, erano 6, ma 3 hanno accettato di vaccinarsi. Lo scrive il giornale svizzero “Tribune de Geneve”.

LA NOTIZIA CONFERMATA DAL PORTAVOCE

A confermare la notizia è stato il portavoce delle Guardie svizzere Urs Breitenmoser. Ha spiegato che tre alabardieri hanno lasciato il loro servizio "liberamente", mentre altri tre sono sospesi dalle loro funzioni fino a quando non avranno completato il ciclo vaccinale. "È una misura che si adegua a quella di altri corpi d'armata nel mondo" ha precisato il portavoce dell'esercito del Papa.