Venezia 81, presentata fuori concorso la serie M - Il figlio del Secolo con Luca Marinelli

Quasi 7 ore nella sua interezza. E la durata fiume degli otto episodi di M - Il figlio del secolo, la serie forgiata da Joe Wright che oggi è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia. Tratta ovviamente dall’omonimo romanzo dI Antonio Scurati, racconta la storia di Benito Mussolini che per l’occasione è interpretato da Luca Marinelli.





LA TRAMA DEL FILM

Il drama storico ripercorre la storia di un Paese che si è arreso alla dittatura e di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri. Dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in Parlamento nel 1925, dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti, la serie offre anche uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, con l'amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell'epoca.



IL TRIONFO DI M

Lo avevamo capito già dopo la visione di Disclaimer di Alfonso Cuaron ma lo confermiamo anche dopo aver visto M - Il figlio del secolo. La qualità delle serie tv si è talmente innalzata che gli steccati tra loro e il cinema si sono definitivamente abbattuti. In realtà la rivoluzione era già cominciata nel 2017, quando irruppe sugli schermi la terza stagione di Twin Peaks di David Lynch. Ma oggi la distinzione non ha più senso. E mentre sono maturi i tempi per inserire anche le serie nel concorso ufficiale (cosa che potrebbe anche accadere sotto la direzione di Barbera proprio qui a Venezia), ci gustiamo una serie che sta esaltando i critici e il pubblico alla Mostra del Cinema. Un dispendio produttivo non indifferente che dona forza e potenza alle immagini di M - Il figlio del secolo, una serie veramente ben fatta che mescola alla perfezione vita privata e pubblica del duce, assieme anche al punto di vista di quella società che lentamente stava volgendo lo sguardo verso la dittatura.





IL CAST DELLA SERIE

Oltre all’indimenticabile Luca Marinelli, il resto del cast include Francesco Russo nel ruolo di Cesare Rossi, Barbara Chichiarelli (Suburra: La serie) vestirà i panni di Margherita Sarfatti, Benedetta Cimatti che sarà Donna Rachele, Federico Majorana (Prisma) nel ruolo di Amerigo Dumini e tanti altri volti noti nel panorama contemporaneo del nostro cinema.