Venezia rilancia il cinema italiano, merito e budget. Garrone, De Angelis, Costanzo, Diritti, Castellitto e Sollima

Sei film in concorso a Venezia sono tanti, ma nessuna autarchia come ha ricordato a luglio il direttore artistico Alberto Barbera alla conferenza stampa di presentazione dell'80/ma edizione (30 agosto - 9 settembre), casomai merito e anche l'ambizione di mettere in campo produzioni importanti capaci di sfidare alla pari quelle internazionali. Insomma una sorta di orgoglio italiano: "Due esempi su tutti dal punto di vista produttivo, il film di Costanzo ('Finalmente l'alba') - ha sottolineato il direttore della Mostra del cinema - ha un budget di 28 milioni di euro e Comandante di De Angelis tra i 16 e i 17 mln. Insomma un rischio consapevole da parte dei produttori italiani di consolidare il nostro cinema che in questi anni ha avuto tante difficoltà a confrontarsi con i prodotti internazionali. E questo proprio perché si rischiava meno. Le mostre autarchiche a Venezia - ha sottolineato Barbera - ci sono state, sono quelle del '39, del '40 e del '41 quando non c'erano né francesi, né inglesi, ma solo film italiani e tedeschi, solo opere dell'Asse".

LE PELLICOLE ITALIANE

Tra le altre cose poi sei film in concorso al Lido non sono neppure un record assoluto, era già accaduto nel 1968 quando scesero in campo a Venezia: 'Diario di una schizofrenica' di Nelo Risi, 'Fuoco' di Gian Vittorio Baldi, 'Galileo' di Liliana Cavani, 'Nostra signora dei Turchi' di Carmelo Bene, 'Partner' di Bernardo Bertolucci e 'Teorema' di Pier Paolo Pasolini. Questi comunque i sei film italiani in gara partendo dal più costoso, ovvero Finalmente l'alba di Saverio Costanzo, un'opera che guarda alla Roma-Hollywood degli anni Cinquanta. Qui un'aspirante attrice e prossima al fidanzamento si reca negli studi di Cinecittà per fare un provino. Ore memorabili, un vero e proprio passaggio all'età adulta in una ricostruzione dell'epoca piena inevitabilmente di suggestioni felliniane. C'è poi il film d'apertura, Comandante di Edoardo De Angelis, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale con Pierfrancesco Favino nei panni dell'eroe di guerra Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Cappellini della Regia Marina. Esempio di eroismo italico e di una solidarietà antica che fa sì che Todaro salvi dei marinai, da lui stesso affondati, rischiando nave ed equipaggio. Il film è stato già oggetto di polemiche, che potrebbero riscoppiare, per la partecipazione di Todaro alla X Mas. Altro film di cui non si mancherà di parlare è Io Capitano, (11,2 mln di budget) di Matteo Garrone, sul tema dell'emigrazione. Nessun intento politico da parte del regista, ma è inevitabile che l'odissea di questi due ragazzi partiti dal Senegal per approdare in Europa sarà analizzata e giudicata in ogni sua parte. Anche in Lubo di Giorgio Diritti, budget di 7,4 mln, c'è un'anima politica con la storia di un giovane jenisch (Franz Rogowski), ovvero un nomade e artista di strada che nel 1939 viene chiamato nell'esercito elvetico a difendere i confini nazionali. Fin qui niente di strano se a un certo punto l'uomo non scoprisse che i figli gli sono stati requisiti dall'Opera 'Bambini della strada', organizzazione con la volontà di sradicare la piaga del nomadismo. Tra i film più costosi anche Adagio di Stefano Sollima, poco meno di 12 milioni di budget, una storia di vendetta e redenzione con protagonista Manuel, ragazzo di sedici anni che cerca di godersi la vita mentre si prende cura dell'anziano padre (Toni Servillo). Nel cast anche degli irriconoscibili Pierfrancesco Favino, Adriano Giannini e Valerio Mastandrea. Anche per Enea di Pietro Castellitto, un budget di 8,2 mln di euro per la storia di una ricca famiglia borghese sotto lo sguardo stralunato e nichilista del regista romano nei panni di un giovane viziato e filosofo diviso tra circolo, rave borghesi e spaccio di cocaina. Nel cast anche Benedetta Porcaroli.