Ventuno anni dal disastro aereo di Linate, "non dimenticare per un futuro sicuro"

Se il ricordo è parte della nostra vita, ricordare i momenti più duri della storia del Paese è tra i più importanti strumenti di sensibilizzazione. E la giornata di oggi è la stessa in cui ventuno anni fa l'Italia conosceva il disastro di Linate, la tragedia aerea con il più alto numero di vittime del nostro Paese: centodiciotto le vittime a causa dello scontro tra due velivoli.





L'incidente

Causa del disastro fu l'erroneo ingresso di un Cessna Citation CJ2 privato nella pista di decollo principale. Arrivato in pista, il velivolo fu investito da un McDonnell Douglas MD-87 della Scandivian Airlines in fase di decollo. Questo poi andò a sbattere contro un edificio, per poi prendere fuoco. che poi si schiantò contro un edificio e si incendiò. Nell'impatto morirono gli occupanti di entrambi i mezzi, oltre che quattro persone addette allo smistamento bagagli.





Enac: "Non dimenticare per un futuro sicuro"

Il direttore generale dell'Ente nazionale di aviazione civile (ENAC) Alessio Quaranta ha dichiarato che "in questi anni abbiamo sostenuto e incoraggiato ogni iniziativa che potesse servire a non dimenticare e a veder crescere la sicurezza dei voli. Ma ci siamo adoperati anche per sostenere i familiari e i parenti delle vittime, studiando e realizzando una serie di interventi e di programmi che sono poi stati presi a modello anche da altri paesi. Nostro compito e nostro impegno" ha ribadito Quaranta, "è coltivare senza sosta la cultura della sicurezza dei voli''.