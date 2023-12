Verona: in carcere Filippo Turetta incontra per la prima volta i genitori

E’ durato circa un’ora il colloquio iniziato verso le 12.10 nel carcere di Verona. Per la prima volta i genitori del ragazzo accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin hanno incontrato il figlio dietro le sbarre, dopo lo slittamento della visita prevista mercoledì scorso. Filippo Turetta ha pianto e li ha ringraziati, sostenendo di non sentirsi più solo. Non si vedevano dall’11 dicembre giorno del delitto. Al momento non è stato programmato un nuovo interrogatorio del 21enne, perché quello durato ben nove ore di venerdi scorso è stato definito esaustivo dal pm. L’auto nera di Turetta, a bordo della quale si trovava il presunto killer al momento dell’arresto a Lipsia, è ancora in Germania. Dovrebbe essere riportata in Italia dopo il 10 dicembre. Nella vettura del 21enne è stato trovato anche un telefono che potrebbe appartenere a Giulia. Uno dei punti dell'indagine sull'omicidio della giovane, su cui sono in corso approfondimenti, riguarda il luogo e il momento in cui Filippo Turetta ha sferrato la coltellata mortale all'arteria basilare, nella parte posteriore del collo dell'ex fidanzata. Ovvero se l'abbia fatto mentre lei scappava, verso le 23.40, quando poi cadde sbattendo la testa sul marciapiede o all'interno dell'auto nei minuti successivi.





Padova si prepara per l'ultimo saluto a Giulia

Proseguono i preparativi per i funerali di Giulia Cecchettin che si terranno martedì a Padova, nella Basilica di Santa Giustina. Abbiamo scelto una chiesa grande affinché arrivi un messaggio di grande partecipazione. Così Gino Cecchettin che il giorno delle esequie leggera un testo che sta finendo di scrivere. Non sono bravo con le parole ma sto cercando di dire le cose al meglio, ha aggiunto il padre della vittima. In vista dell’ultimo saluto una gigantografia dedicata a Giulia, con la scritta "Giulia ti vogliamo bene" collocata sulla facciata del municipio di Vigonovo, dovrebbe essere trasferita nella Basilica di Padova. Tante le persone che ancora oggi si fermano e lasciano fiori o messaggi, o semplicemente dedicano un momento di vicinanza e commozione davanti alla casa di Giulia o al palazzo comunale. Per i funerali di martedì si attendono migliaia di persone, forse anche più di diecimila.