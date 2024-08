Verso le elezioni Usa 2024: ok da Donald Trump al duello tv contro Kamala Harris, si farà il 4 settembre

Un appuntamento che c’è da giurarci sarà preparato fin nei minimi dettagli dagli staff dei due contendenti. L’assenso a incontrare la candidata democratica alle presidenziali, Donald Trump lo ha dato nelle scorse ore in un post sul suo social Truth. Il duello tv con Kamala Harris potrà avvenire il 4 settembre, in Pennsylvania, ha scritto il candidato repubblicano alla Casa Bianca:"Ho dato il mio assenso a Fox News per tenere un dibattito con Kamala Harris mercoledì 4 settembre", ha scritto Trump. "Il dibattito in precedenza era fissato contro Sleepy Joe (il nomignolo affibbiato da Trump a Joe Biden, ndr) su Abc, ma è stato cancellato in quanto Biden non parteciperà".