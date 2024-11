Vincenzo Montella nuovo allenatore della Roma, la Federazione turca frena: "Non esiste, ha contratto fino al 2026" Photo Credit: agenziafotogramma.it

L'ex calciatore giallorosso sembrava in vantaggio per prendere il posto dell'esonerato Ivan Juric. Continuano i casting dei Friedkin

Proprio nelle ore in cui l'ipotesi sembrava sempre più concreta, dalla Turchia arriva la frenata: Vincenzo Montella sarà il nuovo allenatore della Roma, dopo l'esonero di Ivan Juric? Fino a poco fa pareva che la risposta potesse essere affermativa. E invece è appena arrivata la presa di posizione della Federazione turca. Montella resta in Turchia? Vincenzo Montella è attualmente il commissario tecnico della Turchia e per questo motivo non si muove da lì. Questo, in sintesi, il punto di vista espresso dal membro del consiglio direttivo della Federcalcio turca e responsabile per le squadre nazionali, Ceyhun Kazanci, interpellato dal sito Fanatik.com: "Montella alla Roma? Non esiste una cosa del genere. Abbiamo un contratto fino alla fine del Mondiale 2026. Lui è molto felice qui ed è concentrato al 100%. Sarà con noi fino alla fine. Dunque, l'Aeroplanino - questo il soprannome di Montella, che ha già allenato nella Capitale, nel 2011 - sembrerebbe impossibilitato ad accettare la chiamata del club giallorosso, nel quale ha giocato dal 1999 al 2007 (e poi una breve esperienza a fine carriera, nella stagione 2008-2009), vincendo anche uno Scudetto. Gli altri nomi per la panchina della Roma Intanto, continua la ricerca per il nuovo tecnico della Roma, con la ripresa degli allenamenti ancora fissata per domani, dopo due giorni di pausa a seguito del ko interno contro il Bologna. Nonostante l'esonero di Juric alcuni membri del suo staff sono ancora sotto contratto ed eventualmente potrebbero condurre la seduta in attesa dell'annuncio del nuovo allenatore. I Friedkin sono a Londra e continuano i colloqui sperando di trovare la quadra nelle prossime 24 ore. Oltre al già citato Montella, tra i papabili restano Edin Terzic, Roberto Mancini, Rudi Garcia, Daniele De Rossi (esonerato a settembre e ancora sotto contratto con la Roma), Obiettivo salvarsi Il primo obiettivo del nuovo allenatore sarà allontanare i fantasmi della Serie B, che dista ora soli quattro punti in classifica. Una situazione incredibile per i tifosi della Roma, che a inizio stagione sembrava quotata per giocarsi un posto in Champions League. I giallorossi dopo 12 gare giocate in campionato sono fermi a 13 punti, dietro a Udinese, Empoli e Torino.

