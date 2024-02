Vinceremo, così Zelensky nel secondo anniversario della guerra in Ucraina

"Vinceremo e sarà il giorno più bello della nostra vita". Così il presidente ucraino Zelensky in apertura delle celebrazioni del secondo anniversario dell’invazione dell’Ucraina da parte della Russia, all'aeroporto militare di Hostomel, vicino Kiev, teatro di una delle prime grandi battaglie e dunque luogo simbolo dell’avvio di questa guerra. Presente la presidente della Commisione Europea. Ursula von der Lyen ha assicurato che l’Europa conitinerà a sostenere il Paese con risorse finanziarie e munizioni. All'aeroporto di Hostomnel anche Giorgia Meloni e i primi ministri di Belgio e Canada. “L'Italia c'è, a maggior ragione adesso come presidente del G7, noi continuiamo a garantire il nostro sostegno'' ha dichiarato la nostra presidente del consiglio. ''Se le cose fossero andate come nel sentimento di chi invadeva, questa guerra sarebbe durata tre giorni invece noi oggi ci ritroviamo in una situazione di equilibrio del conflitto che è la precondizione di qualsiasi ipotesi diplomatica. Il gioco è sempre lo stesso non si può scambiare una invasione con la pace. Quello che si può fare è costruire un equilibrio che consenta a un certo punto di cercare un'altra soluzione'', ha affermato Giorgia Meloni.





Ursula von der Leyen assicura il sostegno dell’Europa

"L'Europa vi sosterrà finché necessario: ci saranno più munizioni, ci sarà più sostegno finanziario e più cooperazione tra le industrie della difesa di Ucraina ed Europa", ha assicurato la presidente della Commissione Europea. “Sono a Kiev per celebrare l'anniversario del secondo anno di guerra della Russia contro l'Ucraina. E per celebrare la straordinaria resistenza del popolo ucraino. Oggi più che mai siamo fermamente al fianco dell'Ucraina. Finanziariamente, economicamente, militarmente, moralmente. Fino a quando il Paese non sarà finalmente libero'', ha affermato la presidente della Commissione europea. “Il sogno degli ucraini è di avere posto nella famiglia europea e insieme raggiungeremo il vostro sogno. L'Ucraina in pace farà parte dell'Europa", ha sottolineato. La von der Leyen a Kiev ha consegnato oggi 50 auto alla polizia nazionale ucraina ed all'Ufficio del procuratore generale. "L'Ue continua a stare al fianco dell'Ucraina. Oggi sono onorata di consegnare queste auto, che aiuteranno le autorità a stabilizzare i territori che le Forze armate ucraine hanno coraggiosamente liberato dall'occupazione illegale russa", ha detto la presidente della Commissione Europea .