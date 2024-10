Viva i nonni, sostegno economico in 4 famiglie su 10

Si sa che i nonni sono portatori di valori fondamentali. E no, non si parla solo di qualità morali o di beni affettivi. Secondo un’indagine di Coldiretti diffusa oggi (proprio in occasione della Festa dei nonni), in quasi quattro famiglie italiane su dieci i nonni sono una risorsa fondamentale, soprattutto dal punto di vista economico, fornendo spesso - tra le altre cose - anche un aiuto pratico nella cura dei nipoti e nelle attività lavorative dei figli. Un dato che non sconvolge visto il cambiamento degli stili di vita degli ultimi anni, le difficoltà economiche a cui vanno incontro le famiglie e la mancanza di servizi (come asili nido pubblici) che agevolino la gestione dei figli.





I dati

Secondo lo studio, dunque, il 37% dei nuclei familiari fa grande affidamento sull’aiuto dei nonni: un modello che arriva da lontano, tipico del welfare agricolo, che si è diffuso in tutta la società. Nelle famiglie con almeno un nonno, il contributo più comune riguarda semplicemente la cura dei figli (per circa il 60%) sotto tutti i punti di vista: in sostanza, figure poliedriche pronte a diventare tassisti, cuochi, babysitter, insegnanti del doposcuola, allenatori sportivi, ecc…

A fornire un sostegno economico diretto al bilancio familiare è il 32% dei nonni. L’8% si offre per dare un contributo lavorativo diretto: è il caso di attività artigianali e agricole. L’immagine dell’anziano canuto ridotto a bancomat di carne forse sarà riduttiva e tendente alla semplificazione, ma questi dati tendono - tristemente - a confermarla.