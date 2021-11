"Volare è già il tuo disco preferito": così Coez annuncia il nuovo album, fuori ovunque il 3 dicembre

Volare è il titolo del nuovo album di Coez, in uscita il 3 dicembre. Che un nuovo progetto discografico fosse dietro l’angolo era nell’aria, e l’ipotesi si era fatta più realistica all’annuncio del singolo Come le canzoni (pubblicato il 5 novembre). Ora, a due anni da È sempre bello, arriva la conferma che i fan stavano aspettando.

VOLARE È GIÀ IL TUO DISCO PREFERITO

Volare non è solo un disco: è un manifesto. “È inteso come staccarsi da terra ma non solo, vuoi vincere una guerra ma non solo. Volare è guardare su e non giù da un terrazzo, è pretendere di più. È non tornare a casa dopo un concerto, non conta se ho sofferto, guarda come mi diverto”. Inizia così il freestyle che racconta il concept album. “Sentirsi solo un puntino nell’universo, capire che c’è un prezzo da pagare ma volare è la paura di cadere e il gusto di saltare. È ogni fratello che è volato in cielo presto, se non decolla meglio dircelo presto. Volare è un fan che mi chiede un cinque senza foto, volare è nonostante il vuoto”. Con uno stratagemma mai visto prima nel panorama musicale italiano, Coez “spoilera” il contenuto del nuovo progetto con una canzone inedita, che si chiude con il provocatorio claim “Volare è già il tuo disco preferito”.