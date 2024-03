We can do it! Aeroporti di Roma riprende la celebre campagna celebrando le donne

"Women's Day. One Day. Everyday". È questo il claim della nuova campagna lanciata da Aeroporti di Roma in occasione della Giornata Internazionale della Donna, anticipata da un video pubblicato sui social con un giorno d'anticipo rispetto alla ricorrenza, proprio a simboleggiare l'impegno continuo nei confronti delle donne, non solo l'8 marzo. Protagoniste del girato sono le lavoratrici dello scalo di Roma Fiumicino. "Siamo sempre orgogliosi di loro, e di tutte le persone che compongono il nostro grande team" spiega Adr, sottolineando l'importanza di uguaglianza, autodeterminazione e connessioni umane come chiave del progresso nel suo insieme.





"WE CAN DO IT"

Nel video le lavoratrici scendono una scalinata, lo sguardo fisso in camera: il fazzoletto rosso che hanno al collo viene slacciato e messo in testa, a ripresa del celebre manifesto americanocreato nel 1943 da Howard Miller. Uno slogan lanciato per sollevare il morale di lavoratrici e lavoratori delladurante la Seconda Guerra Mondiale, diventato poi simbolo in tutto il mondo di emancipazione e forza femminile. Ma a svettare è anche un altro dettaglio: la W di “che appare all’inizio del video, che si va a comporre grazie ad un gioco di prospettive tra la posizione delle colleghe e la scalinata. Le immagini saranno diffuse domani nei terminal dell'Aeroporto di Fiumicino, dove ogni giorno transitano migliaia di passeggeri.