Weekend di grandi partenze sotto il solleone, traffico e caldo sulla fuga d'agosto, temperature roventi in 14 città

Chi parte in queste ore avrà da soffrire prima di raggiungere la meta delle vacanze. Questo è un fine settimana da traffico da bollino nero e le partenze sono accompagnate dal clima torrido che non vuole abbandonare l’Italia.





Le temperature

I meteorologi hanno avvisato per tempo. Questi e i prossimi saranno i giorni più torridi di una stagione che sta mettendo a dura prova l’Italia. La colonnina di mercurio fa segnare dati record e le previsioni non sono incoraggianti. Il ministero della Salute ha previsto bollino rosso per le alte temperature in 9 città e che saliranno a 14 domenica 11 agosto.





Notti tropicali

Se le temperature di giorno saranno da record, non meno quelle della notte. Tra domenica e lunedì non scenderanno sotto i 29 gradi a causa dell’espansione dell'alta pressione sull’Europa che che porterà valori di 12 gradi centigradi più alti della media tra Francia e Germania e oltre +8°C nel nostro Paese. A soffrire in maniera particolare notti caldissime saranno tutta la Liguria, Massa, Messina, Reggio Calabria e Treviso, con minia attorno ai 25°C con 24°C a Firenze, Napoli, Pisa e Venezia.





Le minime e le massime

A preoccupare gli esperti del meteo sono proprio le minime che domenica e lunedì aumenteranno ancora con picchi di 27-29°C anche a Genova, Savona, La Spezia, Massa e Messina. Minime oltre i 25°C da Trieste a Palermo. Se le minime saranno più alte della media della stagione, anche le massime non scherzano. Vicine ai 40°C in tutta Italia.





Le partenze

In questo quadro climatico, saranno roventi le partenze verso le località di vacanza. Viabilità Italia prevede bollino nero già dalla mattinata di oggi, sabato 10 agosto con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura: mare al sud e montagna a nord e verso i confini. Saranno interessate le principali direttrici verso sud, le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani.