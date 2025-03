X Down, Elon Musk spiega in un post cosa è successo al suo social network Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

Un Lunedì nerò per la piattaforma social di Elon Musk. Secondo il sito web Down Detector che monitora le interruzioni tecniche delle infrastrutture digitali, ieri si sono verificati più di 21.000 casi di persone negli Stati Uniti che hanno segnalato problemi con la piattaforma X e 10.800 nel Regno Unito.

Il social è tornato lentamente alla normalità intorno alle 2.30 del mattino ora locale. In totale, è rimasto inattivo per circa 45 minuti.

A causa di questi disservizi, Elon Musk si è rivolto a X per spiegare perché il suo social network ha riscontrato diffusi problemi tecnici.

“UN ATTACCO PROVENIENTE DALL’UCRAINA”

"C'è stato (c'è ancora) un massiccio attacco informatico contro 𝕏", ha scritto Musk in un post sul suo profilo che vanta più di 219 milioni di follower. "Siamo attaccati ogni giorno, ma questo è stato fatto con molte risorse. È coinvolto un gruppo numeroso e coordinato e/o un paese."

Musk, in un'intervista di lunedì pomeriggio su Fox Business Network, ha detto al conduttore Larry Kudlow che la società "non era ancora sicura di cosa fosse successo esattamente", ma ha affermato che l'attacco proveniva da indirizzi IP "originati dall'area dell'Ucraina".

Gli utenti hanno iniziato a segnalare problemi di accesso a X intorno alle 5:30 del 10 marzo e, dopo che questi sembravano essersi risolti, un'altra interruzione ha iniziato a influenzare l'accesso, seguita poi da un terzo picco significativo di reclami di errore.

Alcuni, quando hanno provato ad accedere al servizio, hanno visto messaggi di errore da Cloudflare, un fornitore di servizi di sicurezza informatica e di reti per la distribuzione di contenuti, che dicevano: "Il server Web sta riscontrando un errore sconosciuto".

L'ultima grande interruzione di X si è verificata nell'agosto 2024, quando il 66% degli utenti ha segnalato problemi con l'app, il sito Web e la connessione al server.

Altri problemi si sono verificati nel luglio 2023, oltre al crash dell'evento audio live Twitter Spaces di Ron DeSantis nel marzo 2024 durante il suo annuncio ufficiale della candidatura alla presidenza degli Stati Uniti.

MUSK E LE MINACCE SULLE COMUNICAZIONI

Questo episodio si inserisce nel dibattito infuocato di questi giorni dopo che il patron di Tesla minaccia di disattivare il sistema di comunicazioni Starlink in Ucraina.

L'infrastruttura satellitare è stata cruciale per Kiev da subito dopo l'invasione subita da parte delle truppe russe il 24 febbraio del 2022.

Con i servizi di comunicazione distrutti dalla Russia, per l'Ucraina le migliaia di terminali Starlink hanno colmato il vuoto svolgendo un ruolo vitale per garantire le comunicazioni, sia per la popolazione civile sia tra i militari al fronte.

L’AMERICA A TRAZIONE MUSK

Musk è il dirigente tecnologico multimiliardario che è diventato uno stretto alleato del presidente Donald Trump, dirigendo il Dipartimento per l'efficienza governativa della Casa Bianca, che ha licenziato migliaia di dipendenti del governo degli Stati Uniti e chiuso programmi federali nel giro di poche settimane.

Musk, che è anche il CEO di Tesla e Space X, ha acquisito Twitter nell'ottobre 2022 in un accordo del valore di 44 miliardi di dollari e ha licenziato circa l'80% del suo personale. Tesla, per esempio, è stata bersaglio di una vasta gamma di attacchi e proteste nelle ultime settimane.

La reazione è stata innescata dai tagli di Musk e dalla sua grande influenza all'interno dell'amministrazione Trump.