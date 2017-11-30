X Factor 2017, boom degli inediti

Successo in radio e in classifica per i brani di Enrico, Gabriele, Andrea, Rita, Lorenzo, Ros, Samuel, Maneskin e Camille

A una settimana esatta dagli inediti di X Factor in rotazione sulla prima radio d'Italia RTL 102.5, i brani dei concorrenti Gabriele Esposito (Limits), Lorenzo Licitra (In the Name of Love), Maneskin (Chosen), Enrico Nigiotti (L’amore è), Andrea Radice (Lascia che sia), Rita Bellanza (Le parole che non dico mai), Ros (Rumore), Samuel Storm (The story), ma anche quello di Camille Cabaltera (Worth it), dominano la classifica di iTunes occupando le prime posizioni, registrando oltre 3 milioni di stream su Spotify, dove i brani, prodotti da Sony Music Italia, hanno occupato nel primo weekend 8 posti (tra cui il 1 e il 2) nei primi 20 della Viral-50 Italia. Inoltre 2 inediti sono nei primi 5 posti della classifica Viral 50 - Globale di Spotify e due nella Top 50 Italia. Numeri di un successo immediato a cui si aggiungono 2.575.000 visualizzazioni Youtube sul canale ufficiale di X Factor Italia per le esibizioni degli inediti.

"Quella intrapresa con gli inediti è una strada che ci ha visto coinvolti già dal principio del nostro rapporto con Sky e Sony. - Lorenzo Suraci, Presidente RTL 102.5. - Ritenevamo fosse fondamentale che i giovani talenti potessero esprimere quanto prima le loro caratteristiche attraverso i propri brani. La conferma è arrivata da delle canzoni che si sono rivelate essere decisamente all’altezza e ci auguriamo che da qui alla finale possano consolidarsi sempre di più, sia con il supporto televisivo che di tutti gli altri media, a partire dalla radio".



"L’anticipazione degli inediti è un elemento rivoluzionario che ha avuto un impatto del tutto straordinario nell’attuale panorama del mercato musicale. - ha detto Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky - Quello che sta succedendo è la risposta concreta alle critiche ai talent-show. Solo uscendo dalla propria ‘comfort zone’ si ottengono dei cambiamenti".



"La straordinaria reazione del pubblico in questi primi giorni di pubblicazione è una conferma dell’eccezionale valore del cast di quest’anno e della qualità degli inediti. - Andrea Rosi, Presidente Sony Music Italy - Vedere le canzoni uscite venerdì già ai primi posti delle classifiche ci riempie di soddisfazione e di orgoglio per questi ragazzi".