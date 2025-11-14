X Factor 2025. Puntata da girone infernale stasera, con doppia eliminazione

X Factor 2025. Puntata da girone infernale stasera, con doppia eliminazione

Prima la Giostra dell'Hell Factor, che si è tradotto in un tutti contro tutti, culminato nel primo eliminato. Poi la gara tradizionale dei talenti, e la scelta infine dei giudici

Il quarto Live Show di quest'anno è Hell Factor “capitolo, decisivo, di questa edizione con la puntata caratterizzata da una doppia eliminazione". All’inizio la manche più spettacolare della stagione, la Giostra, l'esibizione senza soluzione di continuità di tutti gli artisti in gara che in pochi minuti hanno creato un loop musicale frenetico. Per l'occasione il Tavolo dei giudici ha aggiunto un posto per Pierfrancesco Favino, da oggi al cinema con 'Il Maestro'. A seguire poi il meccanismo classico, gli artisti divisi in due manche. A fine serata, il concorrente meno votato di tutto il quarto Live Michelle (team Gabbani) è stato eliminato direttamente; il penultimo e il terzultimo (Layana e Viscardi) nella classifica complessiva si sono sfidati e sottoposti al giudizio del Tavolo, quindi di Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi: da qui è arrivato il nome del secondo eliminato, Layana, della squadra di Lauro.


Al tavolo i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, a condurre lo show Giorgia. I Live di X Factor 2025 in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now, sono sempre disponibili on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle 21.30 su TV8. Lo sapete anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia ha raccontato all'interno della "Suite 102.5", e lo farà ogni giovedì, tutti i momenti più emozionanti dello show, con le voci e i sogni di tutti i protagonisti di XF19.

SCINTILLE AL TAVOLO DEI GIUDICI

Il commento di Achille Lauro sull'esibizione  di Viscardi "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli, che l'ha definita priva di emozione, ha scatenato un lungo botta e risposta tra Paola Iezzi e il resto del tavolo (fatta eccezione per Gabbani che invece ha applaudito Viscardi).

MIKA, L’OSPITE DI STASERA

Un ospite speciale sul palco dell'X Factor Arena per questo quarto Live. Per Mika è stato un ritorno a casa, il cantante è stato giudice di XF per cinque edizioni, l’ultima nel 2021, diventando uno dei giudici più amati. Capace di costruire un universo sonoro gioioso, raffinato e intriso di pop alternativo, Mika, con 20 milioni di album venduti in tutto il mondo, più di 3 miliardi di stream e 1 miliardo di visualizzazioni video, che si aggiungono a dischi d'oro e di platino ottenuti in 32 Paesi, ha presentato il suo prossimo album in arrivo nel 2026 e anticipato dal nuovo singolo "Modern Times".

