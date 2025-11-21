X Factor 2025. Notte di inediti, primo traguardo fondamentale per i talenti

X Factor 2025. Notte di inediti, primo traguardo fondamentale per i talenti

X Factor 2025. Notte di inediti, primo traguardo fondamentale per i talenti Photo Credit: Foto: Ansa/Matteo Corner

Redazione Web

21 novembre 2025, ore 00:31

E’ il giro di boa, gli artisti entrano nel mondo discografico. Un’altra gara dalle emozioni forti a XF25 raccontata su RTL 102.5

Una battaglia campale tra i talenti di X Factor 25. Prima prova quella degli inediti, al termine il meno votato, cioè Viscardi, è andato dritto al ballottaggio, raggiunto dalla meno votata della seconda manche, quella delle cover, cioè  Delia. Alla fine è stato eliminato  proprio l'artista napoletano

Per tutti, eliminato compreso, quella appena terminata è stata la notte della svolta. Sul palco del quinto Live Show, infatti, i concorrenti hanno presentato i loro inediti, segnando così ufficialmente il loro vero ingresso nel mercato discografico.

Al tavolo i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, a condurre lo show Giorgia. I Live di X Factor 2025 in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now, sono sempre disponibili on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle 21.30 su TV8. Lo sapete anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia ha raccontato all'interno della "Suite 102.5", e lo farà ogni giovedì, tutti i momenti più emozionanti dello show, con le voci e i sogni di tutti i protagonisti di XF25

GLI INEDITI

Unico talento rimasto ad Achille Lauro, eroCaddeo ha presentato la sua “Punto” scritta insieme a Matteo Di Nunzio e prodotto da Dinv. Nella squadra di Francesco Gabbani tellynonpiangere ha cantato “Barche di carta”, nato dalla scrittura condivisa con Giorgio Campagnoli e Teseghella, con la produzione di Gianmarco Manilardi; e PierC la sua ballad “Neve Sporca”, scritta da Frada, Alex Raige Vella, Leonardo Grillotti e dallo stesso artista, e prodotto da Wolvs. Sotto l’ala di Paola Iezzi, VISCARDI ha proposto “Scinneme ’a cuollo”, scritto con Antonio Mazzariello, Adel Al Kassem e Gianmarco Grande e prodotto da grnd; e rob, con il suo “CENTO RAGAZZE”, brano frutto della collaborazione con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra, con una produzione firmata blame e Chakra. Jake La Furia ha introdotto DELIA con l’inedito SICILIA BEDDA, scritto insieme a Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade; e TOMASI con Tatuaggi, interamente scritto e composto da lui e prodotto da Valerio Carboni, Carlo Rizioli e dallo stesso Tomasi.

OSPITE SPECIALE, LEVANTE

Ospite speciale della serata è stata Levante. Dopo l’annuncio del “Dell’amore - Club tour 2026”, il 21 novembre esce il suo nuovo singolo “Dell’amore il fallimento”, altro tassello che segna un punto cardine del lavoro più completo che vedrà la luce nel 2026.

Argomenti

Achille Lauro
Francesco Gabbani
Giorgia
Jake La Furia
Paola Iezzi
X Factor
X Factor 2025
XF19
XFactor

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Report: scossone al Garante per la Privacy, si è dimesso il segretario generale, Angelo Fanizza

    Report: scossone al Garante per la Privacy, si è dimesso il segretario generale, Angelo Fanizza

  • Australia pioniera nel blocco social agli adolescenti: cancellati gli account dei giovani sotto ai 16 anni

    Australia pioniera nel blocco social agli adolescenti: cancellati gli account dei giovani sotto ai 16 anni

  • I licenziamenti alla Pam sono più di dieci,i test del carrello sono stati effettuati anche a Roma

    I licenziamenti alla Pam sono più di dieci,i test del carrello sono stati effettuati anche a Roma

  • Cesare Cremonini a RTL 102.5: “Il mio pubblico è stato straordinario nei live, così è diventato il protagonista dell’album. Era giusto testimoniare questo tour e non vedo l’ora del prossimo”

    Cesare Cremonini a RTL 102.5: “Il mio pubblico è stato straordinario nei live, così è diventato il protagonista dell’album. Era giusto testimoniare questo tour e non vedo l’ora del prossimo”

  • Garlasco: Andrea Sempio, ospite da Bruno Vespa, "contro di me, c'è accanimento, spero in buona fede"

    Garlasco: Andrea Sempio, ospite da Bruno Vespa, "contro di me, c'è accanimento, spero in buona fede"

  • Omicidio in famiglia nel napoletano, un ragazzo uccide la sorella a coltellate, poi videochiama la madre

    Omicidio in famiglia nel napoletano, un ragazzo uccide la sorella a coltellate, poi videochiama la madre

  • Cucina italiana, il mondo della ristorazione si mobilita mentre l'Unesco decide sulla candidatura a Patrimonio immateriale dell'Umanità

    Cucina italiana, il mondo della ristorazione si mobilita mentre l'Unesco decide sulla candidatura a Patrimonio immateriale dell'Umanità

  • Tragedia in Salento, bambino di 8 anni ucciso in casa. Il corpo della madre trovato in mare da un sub

    Tragedia in Salento, bambino di 8 anni ucciso in casa. Il corpo della madre trovato in mare da un sub

  • Maurizio Belpietro ai microfoni di RTL 102.5: “Istituzionalmente scorretta la replica del Quirinale. Vicenda inquietante”

    Maurizio Belpietro ai microfoni di RTL 102.5: “Istituzionalmente scorretta la replica del Quirinale. Vicenda inquietante”

  • Bonus elettrodomestici, è corsa all'incentivo. I fondi potrebbero esaurirsi presto

    Bonus elettrodomestici, è corsa all'incentivo. I fondi potrebbero esaurirsi presto

X Factor 2023, al via stasera i Bootcamp. Francesca Michielin a RTL 102.5: «Saranno puntate con grandi momenti di tensione, soprattutto quella di stasera. Lo dico da fan di X Factor, cose così non le avevo mai viste prima»

X Factor 2023, al via stasera i Bootcamp. Francesca Michielin a RTL 102.5: «Saranno puntate con grandi momenti di tensione, soprattutto quella di stasera. Lo dico da fan di X Factor, cose così non le avevo mai viste prima»

Torna X Factor 2023, alle 21:15, su Sky Uno e in streaming su NOW. RTL 102.5 è la radio di X Factor!

Achille Lauro a RTL 102.5: “A X Factor vedrete divertimento e tanti grandi talenti”

Achille Lauro a RTL 102.5: “A X Factor vedrete divertimento e tanti grandi talenti”

Nel corso di The Flight, il giudice di X Factor ha presentato in diretta radiofonica la seconda puntata del talent, in onda questa sera

X Factor 2025. Puntata da girone infernale stasera, con doppia eliminazione

X Factor 2025. Puntata da girone infernale stasera, con doppia eliminazione

Prima la Giostra dell'Hell Factor, che si è tradotto in un tutti contro tutti, culminato nel primo eliminato. Poi la gara tradizionale dei talenti, e la scelta infine dei giudici