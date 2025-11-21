X Factor 2025. Notte di inediti, primo traguardo fondamentale per i talenti
21 novembre 2025, ore 00:31
E’ il giro di boa, gli artisti entrano nel mondo discografico. Un’altra gara dalle emozioni forti a XF25 raccontata su RTL 102.5
Una battaglia campale tra i talenti di X Factor 25. Prima prova quella degli inediti, al termine il meno votato, cioè Viscardi, è andato dritto al ballottaggio, raggiunto dalla meno votata della seconda manche, quella delle cover, cioè Delia. Alla fine è stato eliminato proprio l'artista napoletano.
Per tutti, eliminato compreso, quella appena terminata è stata la notte della svolta. Sul palco del quinto Live Show, infatti, i concorrenti hanno presentato i loro inediti, segnando così ufficialmente il loro vero ingresso nel mercato discografico.
Al tavolo i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, a condurre lo show Giorgia.
GLI INEDITI
Unico talento rimasto ad Achille Lauro, eroCaddeo ha presentato la sua “Punto” scritta insieme a Matteo Di Nunzio e prodotto da Dinv. Nella squadra di Francesco Gabbani tellynonpiangere ha cantato “Barche di carta”, nato dalla scrittura condivisa con Giorgio Campagnoli e Teseghella, con la produzione di Gianmarco Manilardi; e PierC la sua ballad “Neve Sporca”, scritta da Frada, Alex Raige Vella, Leonardo Grillotti e dallo stesso artista, e prodotto da Wolvs. Sotto l’ala di Paola Iezzi, VISCARDI ha proposto “Scinneme ’a cuollo”, scritto con Antonio Mazzariello, Adel Al Kassem e Gianmarco Grande e prodotto da grnd; e rob, con il suo “CENTO RAGAZZE”, brano frutto della collaborazione con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra, con una produzione firmata blame e Chakra. Jake La Furia ha introdotto DELIA con l’inedito SICILIA BEDDA, scritto insieme a Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade; e TOMASI con Tatuaggi, interamente scritto e composto da lui e prodotto da Valerio Carboni, Carlo Rizioli e dallo stesso Tomasi.
OSPITE SPECIALE, LEVANTE
Ospite speciale della serata è stata Levante. Dopo l’annuncio del “Dell’amore - Club tour 2026”, il 21 novembre esce il suo nuovo singolo “Dell’amore il fallimento”, altro tassello che segna un punto cardine del lavoro più completo che vedrà la luce nel 2026.
