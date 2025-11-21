X Factor 2025. Notte di inediti, primo traguardo fondamentale per i talenti

Una battaglia campale tra i talenti di X Factor 25. Prima prova quella degli inediti, al termine il meno votato, cioè Viscardi, è andato dritto al ballottaggio, raggiunto dalla meno votata della seconda manche, quella delle cover, cioè Delia. Alla fine è stato eliminato proprio l'artista napoletano.

Per tutti, eliminato compreso, quella appena terminata è stata la notte della svolta. Sul palco del quinto Live Show, infatti, i concorrenti hanno presentato i loro inediti, segnando così ufficialmente il loro vero ingresso nel mercato discografico.

Al tavolo i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, a condurre lo show Giorgia.

GLI INEDITI

Unico talento rimasto ad Achille Lauro, eroCaddeo ha presentato la sua “Punto” scritta insieme a Matteo Di Nunzio e prodotto da Dinv. Nella squadra di Francesco Gabbani tellynonpiangere ha cantato “Barche di carta”, nato dalla scrittura condivisa con Giorgio Campagnoli e Teseghella, con la produzione di Gianmarco Manilardi; e PierC la sua ballad “Neve Sporca”, scritta da Frada, Alex Raige Vella, Leonardo Grillotti e dallo stesso artista, e prodotto da Wolvs. Sotto l’ala di Paola Iezzi, VISCARDI ha proposto “Scinneme ’a cuollo”, scritto con Antonio Mazzariello, Adel Al Kassem e Gianmarco Grande e prodotto da grnd; e rob, con il suo “CENTO RAGAZZE”, brano frutto della collaborazione con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra, con una produzione firmata blame e Chakra. Jake La Furia ha introdotto DELIA con l’inedito SICILIA BEDDA, scritto insieme a Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade; e TOMASI con Tatuaggi, interamente scritto e composto da lui e prodotto da Valerio Carboni, Carlo Rizioli e dallo stesso Tomasi.