X Factor multietnico e boom di ascolti

Redazione Web

15 settembre 2017, ore 11:03 , agg. alle 18:17

Andrea commuove la giuria mentre Samuel dalla Nigeria cerca il riscatto

L'undicesima edizione di X Factor è ripartita con le Audizioni, seguendo due direzioni: un'edizione multietnica e con una età media più bassa. Si inizia subito con Einar, operaio nato a Cuba ma che vive a Brescia che convince la giuria formata da Manuel Agnelli, Levante, Mara Maionchi e Fedez con "all of me" di John Legend. Siparietto ironico ma anche senza peli sulla lingua per Mara Maionchi che si è detta stufa delle band che cantano in inglese ma i Noiserz riescono a convincerla ("che palle siete bravi", dice). Il rapper 16enne Andrea invece fa piangere la giuria con un brano inedito in cui racconta l'abbandono del padre. Forte la storia di Samuel il nigeriano che ha raggiunto l'Italia per mare ed è stato salvato dalla marina militare. Il suo inedito "The Fire" ha convinto tutti.
ASCOLTI, IL MIGLIOR DEBUTTO DI SEMPRE
Con 1 milione e 327 mila spettatorimedi ieri sera su Sky X Factor ha segnato il miglior esordio disempre per il talent show (+3% sul debutto del 2016). L'edizioneitaliana targata Sky, realizzata da FremantleMedia Italia, èl'unica al mondo in cui il talent, arrivato all'undicesimaedizione (la settima per Sky), mostra dati ancora in crescita.

