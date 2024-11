Zucchero a RTL 102.5: «In questa seconda parte di “Discover” ho osato molto e ho voluto sfidare dei capolavori»

Zucchero è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare “Discover II” il suo secondo progetto di cover della sua carriera, che offre una reinterpretazione personale di alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita. Composto da 13 brani nella sua versione standard, “Discover II” è stato anticipato dal singolo "Amor Che Muovi Il Sole", cover del brano "My Own Soul’s Warning" dei The Killers impreziosita con un adattamento del testo in italiano a firma di Zucchero. La versione standard di “Discover II” contiene anche il brano “Una Come Te”, versione italiana della canzone “Chinatown” della band Bleachers, e le collaborazioni con Paul Young in “I See A Darkness” e Oma Jali, vocalist e corista che da anni accompagna Zucchero in tour in tutto il mondo, in “Se Non Mi Vuoi”. Nella versione box deluxe, inoltre, sono presenti le collaborazioni con Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Russel Crowe e Salmo e il brano “Io Vivo (In Te)”. Ai microfoni di RTL 102.5, Zucchero ha raccontato: «È stata una conseguenza del primo “Discover” e non avevo pensato di fare un secondo album di cover, ma mi erano rimaste alcune canzoni che non ero riuscito a mettere nel disco precedente. Visto che sono sempre in tour quando ho avuto degli spazi per stare in studio o in casa, mi sono dedicato alle cover. Avevo già le idee chiare, ma non è che c’è meno lavoro, perché devi stare attento a non fare una versione che sia stata fatta da altri o che ci assomigli, devi farla tua. Anche la scelta dei brani e degli arrangiamenti è importante. In tutti i miei dischi in qualche modo ho sempre contribuito con suoni e arrangiamenti, ho sempre dato un input abbastanza forte. In “Discover II” mi sono divertito e in alcuni brani ho voluto sfidare capolavori intoccabili, come “With Or Without You” degli U2. Ho osato un po’ più rispetto al solito e sono tutte canzoni a cui ho voluto dare una mia versione o che avrei voluto scrivere io». «Sono curioso di sapere se mi arriva qualche messaggio dagli artisti, spero positivo. L’unico che sapeva già del disco è Russel Crowe perché ha collaborato con me nella versione Deluxe di “Discover II”. L’ho conosciuto a Sydney tramite un’amica e ci siamo rivisti poi a luglio grazie ad Andrea Bocelli e mi ha invitato ai suoi live. Io sono andato a vederlo a La Spezia perché ero curioso, e mi ha colpito, come ha interpretato quei brani. Mi è piaciuto molto» ha aggiunto Zucchero.





Overdose D’Amore 2025

Dopo il grande successo dell’“Overdose D’Amore World Tour”, che lo scorso anno ha attraversato 3 continenti, passando per 20 nazioni e 38 città, superando 1 milione di spettatori e facendo tappa in 5 stadi italiani, nel 2025 Zucchero torna live in Italia negli stadi con il tour “OVERDOSE D’AMORE”. I grandi successi di Zucchero tornano protagonisti di nuove “sere d’estate” di pura energia e forti emozioni, facendo tappa ad Ancona, Bari, Torino, Padova e Roma. Ad accompagnarlo sul palco la sua fedele super band, pronta a far scatenare il pubblico con i ritmi travolgenti e le melodie indimenticabili che hanno reso celebri le sue canzoni. Durante The Flight, Zucchero ha rivelato: «Nonostante viaggi molto, non ho mai perso le mie origini e credo che cresceranno sempre di più. Nel 2025 farò una serie di live anche in Italia e poi vorrei iniziare a pensare a un album in studio di inediti. Non so quando uscirà, ma per scrivere dovrò stare a casa un po’ di tempo».