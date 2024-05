Zucchero presenta a RTL 102.5 “Overdose D’Amore World Tour”: «Sarà una grande festa negli stadi»

Il tour internazionale

Zucchero è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile, per presentare e il suo “Overdose D’Amore World Tour”, che vedrà l’artista in giro per il mondo in occasione dei 35 anni dalla pubblicazione del singolo “Overdose D’Amore”, contenuto nell’album da record “Oro, incenso & birra”. Ai microfoni di RTL 102.5 ha raccontato: «Ci saranno momenti di energia con tredici persone sul palco, altri invece più intimi, magari con le ballate, e poi momenti acustici con un gran finale. Gli stadi in Italia saranno una festa e spero di fare sold-out ovunque. Suoneremo per tre ore e ci saranno anche brani di ‘Oro, incenso & birra’. La fortuna di avere una band che è con me da molto tempo, è che posso cambiare scaletta ogni sera e loro mi seguono, senza neanche provare. A volte mi piace anche metterli in difficoltà».





Le tappe italiane

Zucchero, uno tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, ha debuttato con grande successo con tre date alla Royal Albert Hall di Londra e toccherà l’Italia per cinque imperdibili eventi negli stadi italiani: il primo appuntamento per i fan italiani sarà il 23 giugno a Udine, per poi proseguire il 27 giugno a Bologna, il 30 giugno a Messina, il 2 luglio a Pescara e si concluderà a Milano, il 4 luglio. Per le speciali date negli stadi italiani, il cantante trasformerà i suoi show in una festa collettiva in cui la sua energia contagiosa e le sue canzoni saranno protagoniste di queste notti indimenticabili. Sarà l’occasione per assistere a uno spettacolo mozzafiato ricco di sorprese e di grande musica dal vivo. I biglietti per le date di Udine, Bologna e Milano sono disponibili su Ticketone.it, quelli per la data di Pescara su Ticketone.it e Ciaotickets, infine quelli per la data di Messina su Ticketone.it, Ciaotickets e Box Office Sicilia.





Alcune curiosità

Nel corso di W L’Italia, il cantante ha raccontato una curiosità sulle sue passioni: «Quando posso ascolto ancora la musica sul vinile. Per me è tutto molto più caldo e il mio orecchio sente la differenza, un po’ come leggere il libro cartaceo. Quando usciva un disco, la copertina era parte integrante e prima di ascoltarlo, guardavamo i crediti, dove era stato fatto, le foto all’interno. Era quasi un rito». Zucchero ha rivelato anche del confronto con l’artista e amico Miles David in merito all’utilizzo dell’italiano nei suoi pezzi: «Miles Davis a New York mi disse di cantare in italiano, perché mi avrebbe reso unico e diverso, più esotico. Ci ho pensato un po’ e ho deciso di cantare in italiano in tutto il mondo e, durante i live, spiego che per me la musica parla da sé, contiene già il testo, senti di cosa sto parlando, ti arriva».