101° Arena di Verona Opera Festival: è tornata in scena la IX Sinfonia di Beethoven. Capolavoro assoluto della storia della musica

Una serata eccezionale, le note della 'Nona sinfonia' di Ludwig van Beethoven, ieri, hanno riecheggiato tra le millenarie pietre dell’Arena di Verona. Unica data nel cartellone areniano l’ultima sinfonia del genio di Bonn compie quest’anno 200 anni e per la 101° Arena di Verona Opera Festival è tornato in una eccezionale serata evento con le parole di pace e fratellanza di Schiller.

LA IX SINFONIA

Nel 1824 Beethoven, già celebre e ormai quasi completamente sordo, presentava al pubblico la sua ultima sinfonia, la Nona. Un lavoro dalle proporzioni titaniche che, dopo i primi tre movimenti della tradizione, introduceva per la prima volta il coro nel finale, portatore di un messaggio universale di fratellanza con i versi dell'Ode alla gioia del contemporaneo Schiller. Duecento anni dopo, nulla è cambiato, il fascino e l'ammirazione per quest'opera è lo stesso. A dimostrarlo nella cornice unica dell'Arena di Verona Andrea Battistoni, giovane direttore veronese dall'affermata carriera internazionale, alla guida di un quartetto vocale d'eccezione: al mezzosoprano Anna Maria Chiuri e al basso Alexander Vinogradov, già applauditi dal pubblico del Festival, si uniscono il soprano statunitense Erin Morley e il tenore italiano Ivan Magrì, entrambi al debutto in Arena. La 'Nona' di Beethoven fu la prima sinfonia eseguita in Arena (1927), riproposta per cinque volte nel corso di un secolo fino all'ultima esecuzione del 2021, con speciale omaggio al maestro Ezio Bosso, che doveva salire sul podio nel 2020 ma fu fermato dalla pandemia e poi dalla sua prematura scomparsa. La serata di ieri ha visto schierati a pieni ranghi l'Orchestra della Fondazione Arena di Verona e il Coro preparato da Roberto Gabbiani.