A Milano l'ultimo saluto a Ornella Vanoni. Un addio nel segno della musica

A Milano l'ultimo saluto a Ornella Vanoni. Un addio nel segno della musica

A Milano l'ultimo saluto a Ornella Vanoni. Un addio nel segno della musica Photo Credit: Ansa

Ludovica Marafini

24 novembre 2025, ore 18:20

Il jazz di Paolo Fresu, le note di "Ma mi" all'uscita del feretro dalla Chiesa. E poi i ricordi degli amici, dei nipoti. "Le canzoni diventano ritornelli della vita" ha detto Don Garbini nell'omelia

Gli abbracci, commossi, sotto una Milano vestita di pioggia. La bara ricoperta di fiori gialli, il suo colore preferito. La musica dell'amico Paolo Fresu. I ricordi affettuosi dei nipoti. Sono le istantanee che arrivano dalla Chiesa di San Marco, dove si sono tenuti i funerali di Ornella Vanoni. 


"POSSEDUTA DALLA MUSICA"

Sono stati tanti gli amici e le autorità presenti, oltre a centinaia di cittadini. Da Gianna Nannini a Roberto Vecchioni, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, il presidente del Senato Ignazio La Russa, la Ministra Anna Maria Bernini. E ancora i direttori del Piccolo Teatro Li Cauli e Longhi, Mahmood e l'amica di sempre, la giornalista Stella Pende. Nella sua omelia, Don Luigi Garbini ha ricordato quasi un secolo di vita, per Ornella Vanoni, trascorso tra teatro, cinema, canzoni. "È stata posseduta dalla musica dall'inizio alla fine" ha detto, sottolineando la grande ironia ma anche la fragilità, la sincerità dell'artista, che le hanno permesso di arrivare al cuore delle persone. "Le canzoni diventano ritornelli della vita" ha aggiunto "sono come i lumini in chiesa, che continuano a muovere la fiammella anche quando non ci siamo". 


I RICORDI

Dopo l'omelia, a parlare, è stata la musica. Le note de L'Appuntamento, suonate, come richiesto dalla stessa Vanoni, dall'amico Paolo Fresu. Il trombettista e compositore jazz, ha intonato anche Senza fine, camminando nella navata, fino a sfiorare la bara. Poi il momento dei ricordi. "Minacciavi di diseredarmi se bucavo un esame, quando ti accompagnavo a qualche evento mi presentavi come il tuo fidanzato, mi facevi ridere" ha raccontato il nipote Matteo, che ha restituito un ritratto formidabile. "Era l'unica persona che mi lasciava messaggi in segreteria lunghi tre o quattro minuti, a volte cantando, altre volte cambiando quattro o cinque voci deliranti per chiedermi se mi fossi dimenticato di mia nonna". Poi il saluto della nipote Camilla. "Eri una musa, porto dentro di me una parte di te" ha detto, prima di cantare alcuni versi di Senza fine. 


L'ADDIO CON "MA MI"

Note che sono state il filo conduttore di questi funerali. E che hanno accompagnato anche l'uscita del feretro dalla Chiesa. L'organo ha accennato Ma mi, la canzone in dialetto milanese scritta da Giorgio Strehler, uno dei grandi amori di Ornella Vanoni. Qualcuno l'ha cantata, in un addio nostalgico ma col sorriso. 

Argomenti

Chiesa San Marco
Funerali
Milano
Ornella Vanoni

Gli ultimi articoli di Ludovica Marafini

Mostra tutti
  • Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. L'omaggio di fan e amici

    Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. L'omaggio di fan e amici

  • Maltempo, frana travolge le case nel goriziano, due persone sono disperse. Trecento gli sfollati

    Maltempo, frana travolge le case nel goriziano, due persone sono disperse. Trecento gli sfollati

  • Gae Aulenti, ha confessato Vincenzo Lanni: "Ho scelto a caso per colpire un simbolo del potere economico"

    Gae Aulenti, ha confessato Vincenzo Lanni: "Ho scelto a caso per colpire un simbolo del potere economico"

  • Milano, donna accoltellata alle spalle in Piazza Gae Aulenti. Le telecamere hanno ripreso un sospettato

    Milano, donna accoltellata alle spalle in Piazza Gae Aulenti. Le telecamere hanno ripreso un sospettato

  • Francesca Barra denuncia un sito in cui le donne vengono spogliate con l'intelligenza artificiale

    Francesca Barra denuncia un sito in cui le donne vengono spogliate con l'intelligenza artificiale

  • Parigi, fermate due persone sospettate di far parte della banda del Louvre

    Parigi, fermate due persone sospettate di far parte della banda del Louvre

  • Rieti, l'assalto al pullman dei tifosi. Si indaga per omicidio volontario

    Rieti, l'assalto al pullman dei tifosi. Si indaga per omicidio volontario

  • Parigi, clamorosa rapina al Museo del Louvre. Rubati i gioielli di Napoleone, in sette minuti

    Parigi, clamorosa rapina al Museo del Louvre. Rubati i gioielli di Napoleone, in sette minuti

  • Bomba distrugge l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci. "Avrebbe potuto uccidere"

    Bomba distrugge l'auto del giornalista Sigfrido Ranucci. "Avrebbe potuto uccidere"

  • Il Nobel per la Pace 2025 va a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana

    Il Nobel per la Pace 2025 va a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana

Governo, l’Italia è sotto lente dell’agenzia Moody's: secondo gli analisti è in arrivo una promozione

Governo, l’Italia è sotto lente dell’agenzia Moody's: secondo gli analisti è in arrivo una promozione

E’ la speranza per domani sera della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il fondamento è la politica fiscale 'prudente' dell’esecutivo e il deficit per il 2025 al 3% del Pil, in linea con le norme Ue con un anno di anticipo

Napoli, donna trovata morta in casa con una ferita alla testa. Le indagini proseguono senza sosta

Napoli, donna trovata morta in casa con una ferita alla testa. Le indagini proseguono senza sosta

La vittima si chiamava Nunzia Cappitelli. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, aveva denunciato due persone per stalking

Tragedia in Salento, bambino di 8 anni ucciso in casa. Il corpo della madre trovato in mare da un sub

Tragedia in Salento, bambino di 8 anni ucciso in casa. Il corpo della madre trovato in mare da un sub

L'ipotesi più probabile è che la madre abbia ucciso il figlio e che poi si sia tolta la vita