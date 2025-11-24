A Milano l'ultimo saluto a Ornella Vanoni. Un addio nel segno della musica

Gli abbracci, commossi, sotto una Milano vestita di pioggia. La bara ricoperta di fiori gialli, il suo colore preferito. La musica dell'amico Paolo Fresu. I ricordi affettuosi dei nipoti. Sono le istantanee che arrivano dalla Chiesa di San Marco, dove si sono tenuti i funerali di Ornella Vanoni.





"POSSEDUTA DALLA MUSICA"

Sono stati tanti gli amici e le autorità presenti, oltre a centinaia di cittadini. Da Gianna Nannini a Roberto Vecchioni, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, il presidente del Senato Ignazio La Russa, la Ministra Anna Maria Bernini. E ancora i direttori del Piccolo Teatro Li Cauli e Longhi, Mahmood e l'amica di sempre, la giornalista Stella Pende. Nella sua omelia, Don Luigi Garbini ha ricordato quasi un secolo di vita, per Ornella Vanoni, trascorso tra teatro, cinema, canzoni." ha detto, sottolineando la grande ironia ma anche la fragilità, la sincerità dell'artista, che le hanno permesso di arrivare al cuore delle persone. "ha aggiunto





I RICORDI

Dopo l'omelia, a parlare, è stata la musica. Le note desuonate, come richiesto dalla stessa Vanoni, dall'amico Paolo Fresu. Il trombettista e compositore jazz, ha intonato anche, camminando nella navata, fino a sfiorare la bara. Poi il momento dei ricordi.ha raccontato il nipote Matteo, che ha restituito un ritratto formidabile.. Poi il saluto della nipote Camilla.ha detto, prima di cantare alcuni versi di





L'ADDIO CON "MA MI"

Note che sono state il filo conduttore di questi funerali. E che hanno accompagnato anche l'uscita del feretro dalla Chiesa. L'organo ha accennato, la canzone in dialetto milanese scritta da Giorgio Strehler, uno dei grandi amori di Ornella Vanoni. Qualcuno l'ha cantata, in un addio nostalgico ma col sorriso.