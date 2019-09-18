A New York il primo hotel al mondo votato alla cura del sonno

Si tratta dell'Equinox Hotel che è dotato di ogni tipo di comfort per un sonno perfetto

Un albergo dedicato alla cura del sonno nella città che non dorme mai. A New York ha aperto Equinox Hotel, il primo hotel del sonno al mondo. L'albergo ha 212 stanze, 48 delle quali sono suite e una penthouse. E' dotato inoltre di una palestra da oltre 5mila e 500 mq, due piscine, una interna e una esterna, una spa, due ristoranti, di cui uno riservato solo agli ospiti, un bar con terrazza all'aperto con una vista spettacolare e una dining room privata. Ma oltre all'aspetto 'wellness', la vera esperienza all'Equinox Hotel è appunto quella che può essere definita la cura del sonno. L'albergo è stato infatti concepito come un luogo dove il sonno non è negoziabile. Le stanze possono essere paragonate a delle camere del sonno con livelli precisi di temperatura, silenzio e oscurità. "La temperatura è mantenuta costantemente tra i 18 ed i 19 gradi - ha detto Claudia Dalla Torre, 25enne romana a capo del Entertainment and Diplomatic Sales - per incoraggiare il sonno ottimale. Le persiane a scomparsa garantiscono il buio totale e le finestre sono completamente insonorizzate". Ma la cura del sonno parte anche dal letto. "Non ci sono molle o parti in metallo - continua Claudia -. Il materasso è fatto a mano in Grecia con fibre naturali che aiutano a prevenire il sudore notturno. Accanto al letto c'è un'area per sedersi perché il letto deve essere riservato esclusivamente al sonno". Tra le amenità, un'app sulla tivù con dei rituali, come dei tutorial per svegliarsi e per addormentarsi. La doccia del bagno ha tre tipi diversi di gettito d'acqua e anche i prodotti per l'igiene personale sono diversi a seconda se usati al risveglio o prima di andare a dormire.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti