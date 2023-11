A otto anni di distanza dagli attentati jihadisti di Parigi, oggi 13 novembre 2023, la capitale francese ha commemorato le vittime

Sono passati otto anni dagli attentati che sconvolsero la Francia. L’assalto jihadista del 13 novembre 2015 che causò la morte di 130 persone e il ferimento di altre 350 feriti tra lo Stade de France, il Bataclan e i locali del centro di Parigi. Oggi, lunedì 13 novembre 2023, la Francia ha voluto ricordare quanto accaduto. Diverse le cerimonie che si sono svolte in mattinata tra Parigi e Saint-Denis e alle quali hanno preso parte la premier Elisabeth Borne e la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, oltre ad altre autorità. Le commemorazioni sono iniziate alle ore nove con un omaggio allo Stade de France, a Saint-Denis, poi sono proseguite con omaggi alle persone trucidate dall'odio jihadiste ai tavolini dei bistrot Petit Cambodge, Carillon, la Bonne Bière, Comptoir Voltaire e la Belle Équipe. Le commemorazioni si sono concluse con un omaggio alle novanta vittime del Bataclan, tra cui la studentessa veneziana, Valeria Solesin.





I fatti

Erano le 21.20 del 13 novembre 2015 quando nei pressi dell'ingresso D dello Stade de France si sente una esplosione. All’interno, sul terreno di gioco si sta svolgendo la partita amichevole tra Francia e Germania. 80mila persone sugli spalti, sulle tribune d’onore il presidente della Repubblica francese François Hollande. Per evitare la tensione non viene fermata la partita. L’esplosione provoca una vittima oltre all’attentatore. Questa azione è stata il via per diverse altre azioni suicide nel centro della capitale francese, nei pressi dello Stadio a Saint-Denis, nel I, X e XI arrondissement e nella regione dell'Île-de-France. Si susseguono sparatorie ed esplosioni, tra cui l’azione avvenuta attorno alle 21.40 quando tre terroristi fanno irruzione all’interno di un locale, il Bataclan, dove in quel momento si sta esibendo il gruppo rock statunitense degli Eagles of Death Metal. Il locale ospita 1.500 spettatori. Scatta il panico quando gli assalitori vestiti di nero entrano in azione sparando contro la folla, urlando "Allahu Akbar!" e inneggiando alla Siria e all'Iraq. Solo diverse ore dopo si ha la percezione di quello che è accaduto: una strage. Tra le vittime nel locale anche la studentessa veneziana, Valeria Solesin. Gli attentati jihadisti furono rivendicati in un secondo momento dal l’ISIS, l’autoproclamato stato islamico.