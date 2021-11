A RTL 102.5 è Blanca Day. Cast e regista in Password. Calibro 35, il regista ci ha detto voi sarete la musica della serie

A raccontarci “Blanca”, in onda su Rai1 dal 22 novembre 2021 sono passati a trovarci, negli studi romani di RTL 102.5, il regista Jan Maria Michielini e i protagonisti del nuovo crime drama Maria Chiara Giannetta nel ruolo di Blanca, Giuseppe Zeno nel ruolo dell'ispettore Liguori e Pierpaolo Spollon nel ruolo di Nanni. Una serie liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, che racconta lo straordinario viaggio di una giovane donna non vedente che ha la possibilità di realizzare il sogno che aveva sin da bambina: diventare una consulente della polizia. Blanca entra da stagista nel commissariato di Genova, ma trasformando in forza la sua debolezza, riesce a dare un contributo originale alle indagini, grazie alle sue capacità nel décodage, cioè la capacità di analizzare nelle telefonate e nelle intercettazioni suoni e rumori che sfuggono ad un udito meno sviluppato del suo.

C’E’ UN PO DI ANDREA BOCELLI IN BLANCA

Consulente speciale di “Blanca” Andrea Bocelli, che ha aiutato Maria Chiara Giannetta ad entrare nella parte ma non solo. E’ la stessa protagonista a raccontare a Nicoletta, La Ceci e Niccolo Giustini “Ci ha dato il suo carattere e il temperamento, Blanca fa qualsiasi cosa”. La lezione fondamentale trasmessa da Bocelli è stata quella di affrontare le sfide di ogni giorno con spirito ''combattivo'', lottando per vivere una condizione di ''normalità'', ricordando, ad esempio, che sin da bambino imparò ad andare in bicicletta e a cavallo e, da adulto, addirittura a lanciarsi con il paracadute.

LA CECITA’ DIVENTA SUPERPOTERE

Quando qualcosa dell'ambiente circostante attira la sua attenzione è come se, Blanca, entrasse in una ''stanza nera'', in cui isola il suono prodotto da una cosa o una persona, mentre tutto il resto scompare. Sono doti che appaiono come dei veri e propri superpoteri, ma a cui deve ricorrere per riuscire a essere una ragazza normale anche se lei normale non sarà mai, perché è proprio la sua condizione a renderla straordinaria.

LA MAGIA DELL’OLOFONIA

Oltre a essere innovativa per i contenuti è anche la prima serie televisiva ad aver utilizzato una speciale tecnica di registrazione del suono, l'olofonia, che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall'apparato uditivo umano. Ascoltando la serie con semplici cuffiette, per lo spettatore sarà come essere al posto di Blanca, sentire come lei sente e ricostruisce il mondo.